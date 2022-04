ABYstyle torna sulle pagine di tuttoteK con questa figure di Midoriya direttamente da My Hero Academia e noi siamo pronti ad analizzarla in questa recensione

Ed è direttamente da ABYstyle Studio che arriva la protagonista di questa recensione. Appartenente alla collezione “SFC” (Super Figure Collection) queste statuette sono davvero interessanti specialmente considerando il prezzo al quale vengono proposte. La maggior parte delle riproduzioni vantano un prezzo da listino di soli €29.99 che, per delle figure in scala 1:10, non è affatto male.

Passiamo ora alla recensione effettiva di questa figure appartenente a My Hero Academia che raffigura Izuku Midoriya mentre sferra un “One For All“!

La confezione – Recensione My Hero Academia – Midoriya “One For All” Figure

La confezione di questa figure è davvero ben realizzata. Sul davanti abbiamo una grossa finestra dalla quale osservare la figure, con uno sfondo arancio sul retro e degli effetti sulla plastica. I colori utilizzati si sposano con il logo del manga/anime e al costume del nostro Midoriya. Se da un lato possiamo vedere l’immagine della figure, dall’altro vi è il disegno dal quale prende ispirazione. Il retro presenta anch’esso una grossa immagine e lo sticker di autenticità.

La parte inferiore e superiore richiamano i due colori predominanti: il verde e il giallo. Una particolarità di questa scatola è la presenza di disegni e loghi visibili in controluce, oltre che leggermente in rilievo. Questi sono dettagli da non sottovalutare nel caso vogliate esporre anche la confezione. Il box, oltre alla figure, contiene la basetta in colorazione nera che emula il logo dell’Accademia.

Analizziamo la figure – Recensione My Hero Academia – Midoriya “One For All” Figure

Una volta arrivata, dovremo inserire il supporto nero all’interno della gamba sinistra in modo che la statuetta si mantenga in posizione. Questa sarà l’unica operazione da fare dato che i fulmini sono già installati. La figure è in scala 1:10 e, vista la posizione action di Midoriya, raggiunge un’altezza massima di 17,5cm.

Chiaramente, sia la base che la statuetta sono realizzati in PVC. Parlando della base, questa non risulta stabilissima e, una volta toccata la figure, il tutto oscillerà. Ovviamente il materiale permette di mantenere un peso davvero ridotto e, quindi, non sarà un vero problema.

Il corpo del protagonista è realizzato in plastica rigida, ma abbiamo dei dettagli dove il materiale è più morbido. Chiaramente tra questi ci sono i vari fulmini, ma anche la maschera e il cappuccio (che non sono ovviamente indossabili).

Uno sguardo ravvicinato – Recensione My Hero Academia – Midoriya “One For All” Figure

Da una figure dal costo abbastanza ridoto come questa non ci si deve aspettare poi tanto. Tuttavia, ABYstyle Studio ha prestato attenzione ai dettagli. Il painting è quasi totalmente uniforme tranne che sui capelli, dove abbiamo due gradienti di verde. I fulmini del One For All aggiungono sicuramente quel qualcosa in più. Questi sono translucidi e, inoltre, presentano anch’essi delle sfumature di colore. Nella copia da noi analizzata, non vi sono evidenti errori di pittura.

La scultura non presenta una texture completamente liscia, ma abbiamo la sezione dell’uniforme che ha una trama a rombi. Se questa trama sia fedele a quanto visto nelle tavole di Kōhei Horikoshi è da verificare, ma di sicuro aggiunge un “effetto tessuto” più realistico che non ci è affatto dispiaciuto. Sono chiaramente presenti anche le vari pieghe sui vestiti.

La posa ci ha convinti appieno. Per apprezzarla al meglio la figure, tuttavia, dovrete esporla ad altezza occhi o più su dato che se guardata dall’alto verso il basso non mostrerà assolutamente il suo potenziale. L’unica cosa che ci è dispiaciuta è stata quella di non vedere i bottoni sulle ginocchiere, guantoni e stivali pitturati in dorato.

Tiriamo le somme

E con questa figure di Midoriya pronto a colpire l’avversario con un One For All, ABYstyle Studio ha davvero centrato l’obbiettivo, proponendo un oggetto da collezione ad un prezzo accessibile per tutti i fan del protagonista dell’opera. Nel caso foste interessati ad acquistare questo prodotto, vi invitiamo a cliccare qui per farlo vostro a € 31,99.

Noi ringraziamo ABYstyle per la collaborazione

7.9 One For All Punti a favore Posa action davvero riuscita

