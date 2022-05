Ryzen 6000U: AMD annuncia il nuovo processore mobile

L‘AMD ha annunciato il grande successo dei suoi nuovi Ryzen 6000U e del processore mobile “Mendocino” per i nuovi notebook ultrasottili

L’azienda AMD, Advanced Micro Device (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) nella sua presentazione al Computex 2022 ha annunciato diverse novità riguardanti nuovi processori. In particolare, ha mostrato i successi di design per la sua linea Ryzen 6000U di processori ad alte prestazioni per notebook ultrasottili.

Dettagli | Ryzen 6000U di AMD

Con TDP configurabili di 15 W e 28 W, questi processori sono stati dotati di una CPU “Zen 3” a 8 core/16 thread, una iGPU con un massimo di 12 unità di elaborazione RDNA2. Possiedono inoltre un moderno I/O che combina memoria DDR5 con PCI- Express Gen 4. Quest’ultimo utilizzato per portare il gioco a fattori di forma ultrasottili senza la necessità di una GPU discreta. L’iGPU soddisfa i requisiti delle funzionalità DirectX 12 Ultimate e AMD sfrutta tecnologie come FidelityFX Super Resolution (FSR), per migliorare ulteriormente le prestazioni di gioco.

News | Ryzen 6000U di AMD

Tra i nuovi successi di design presentati da AMD, abbiamo l’ASUS Zenbook S 13 OLED, un ultrasottile da 13 pollici. Pesa solo 1 kg ed è capace di una media di 60 FPS in “Godfall”, sfruttando FSR. Un’altra novità è il Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Il Lenovo è un altro notebook di questa classe in grado di giocare a 1080p, alimentato dal Ryzen 7 6800HS. Questo con un massimo di 122 FPS in CS:GO, fino a 266 FPS in “League of Legends”, fino a 59 FPS in “Shadow of the Tomb Raider”, fino a 64 FPS in “Final Fantasy: XIV” e fino a 46 FPS in “Deus Ex: Mankind Divided”.

Ryzen PRO

L’azienda AMD, in questo periodo ha anche visto i suoi SoC per notebook Ryzen PRO crescere per la domanda della forza lavoro ibrida di nuova generazione. Questo perchè si trascorre il doppio del tempo collaborando in remoto tramite Microsoft Teams. Ciò crea l’opportunità per AMD di alimentare il nuovo raccolto di notebook commerciali con i suoi processori mobili Ryzen 6000U. AMD afferma che nel 2022 verranno lanciati oltre 60 nuovi design di notebook commerciali basati su AMD Ryzen, in particolare il Lenovo ThinkPad Z e l’HP EliteBook 865 G9. Oltre alle prestazioni della CPU “Zen 3” a 8 core/16 thread, l’EliteBook 865 G9 con tecnologia AMD ha stabilito record di durata della batteria in Mobilemark 18.

Mendocino | Ryzen 6000U di AMD

AMD annuncia una nuova classe di processori per notebook mainstream con un’elevata durata della batteria, i processori mobili Ryzen “Mendocino”. Il primo di questi alimenterà i notebook mainstream che verranno lanciati nel quarto trimestre del 2022. Si tratta di SoC interessanti che combinano una CPU a 4 core/8 thread basata sulla vecchia microarchitettura “Zen 2”, con una iGPU basata sull’ultima architettura grafica RDNA2 e il resto delle sue funzionalità di I/O e ottimizzazione dell’alimentazione essendo riportato dalla serie Ryzen 6000.

Le funzionalità di AMD Mendocino si combinano per offrire ai notebook tradizionali una maggiore durata della batteria nella regione di 10 ore o più. I notebook basati su questi chip avranno un prezzo compreso tra 399 e i 699 dollari.

