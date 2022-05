Forspoken: possibile posticipo in vista di Final Fantasy XVI?

Se la priorità va tutta a Final Fantasy XVI, gli altri progetti passano in secondo piano: un rumor promette aria di posticipo per Forspoken

Sappiamo tutti che in questo mese avremmo dovuto poter mettere le mani su Forspoken, ma quello all’11 di ottobre potrebbe non essere l’ultimo posticipo se Square-Enix decide di puntare tutto su Final Fantasy XVI. È stato il noto insider (e co-fondatore di XboxEra) Nick Baker a ventilare questa ipotesi che già preoccupa il fandom del titano dei giochi di ruolo. Stando a Baker, un nuovo ritardo è possibile, dovesse mai il publisher decidere un all-in con lo sviluppo del sedicesimo capitolo della propria serie ammiraglia. Non si tratta di informazioni confermate, ma “solo” di un rischio reso tangibile dai molteplici rimandi a cui ci ha abituati la casa nipponica.

Se Final Fantasy XVI gioca d’anticipo Forspoken rischia il posticipo

Citando testualmente la dichiarazione, “C’è la possibilità di un nuovo posticipo per Forspoken, ma è condizionale in quanto dipende da quanto [Square-Enix] sia sicura di far uscire Final Fantasy XVI quest’anno”. A quanto pare, il publisher sta gestendo i progressi nello sviluppo del sedicesimo episodio dell’epopea fantasy. Come ha notato Zalker 87 nel podcast, è possibile che nel toto-priorità giochino un ruolo (gioco di parole non voluto) la fama dell’IP e, come spesso avviene per Square, l’esclusività PS5 di questo nuovo progetto. Vi lasciamo consultare il podcast interessato (con annesso timeframe).

In realtà anche il titolo a rischio di ritardo vanta la sua buona dose di esclusività, ma trattandosi di una IP inedita è possibile che del tempo extra (che si tratti di un pretesto per mettere FF16 in corsia preferenziale o meno) non glielo neghi nessuno. Del resto, nella migliore (per i fan impazienti) delle ipotesi, si tratterebbe comunque di due progetti ambiziosi ed onerosi con due cicli di sviluppo simultanei. Il produttore del sedicesimo titolo nel franchise di Square-Enix, Naoki Yoshida, ha parlato comunque di uno sviluppo quasi completo, con un trailer in arrivo “presto”. Per quantificare il “presto”, però, dovremo attendere.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.