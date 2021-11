HANNspree: presentati i nuovi monitor per il gaming

HANNspree ha annunciato una nuova linea di monitor pensata interamente per il gaming. Andiamo a vedere insieme i nuovi arrivi

HANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, ha annunciato l’arrivo dei nuovi monitor della serie HG interamente dedicati al gaming. I quattro nuovi display introdotti sono ricchi di funzionalità specifiche per il gaming, come tempi di risposta e frequenze di aggiornamento super rapidi, picture-in-picture, diverse proporzioni tra cui un ultra-wide DFHD 32:9 e connettività digitale completa. Scopriamoli insieme.

Ecco i nuovi monitor di HANNspree pensati per il gaming

Il primo modello presentato è l’HG440CFW da 43,8″. Questo monitor dallo schermo molto ampio offre un’esperienza visiva più coinvolgente. Oltre a un formato 32:9, vanta un tempo di risposta di 1 ms, pannello IPS, luminosità fino a 600 cd/m² e frequenza di aggiornamento di 120Hz. L’HG440CFW supporta sia la modalità PiP (Picture in Picture) che quella PbP (Picture By Picture). Questo monitor ha un’interfaccia ideale per i giocatori grazie a connessioni HDMI 1.4 e 2.0, DP e a un HUB USB 3.0 e USB Type-C 3.1. Il monitor è munito anche di un sensore di luce ambientale, un telecomando, una luce arcobaleno RGB sulla cornice posteriore, supporto VESA e supporto regolabile in altezza.

Scendendo di dimensioni troviamo poi l’HG392PCB da 38,5″. Anche questo modello dispone di uno schermo molto ampio, in questo caso però curvo. Si tratta di un monitor WQHD da 38,5″, con curvatura 3000R che offre un’esperienza visiva coinvolgente e naturale. Vantando un tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, è costruito al 100% per la velocità, mentre gli angoli di visione ultra ampi, la tecnologia Active Contrast Ratio di HANNspree e la luminosità di 400 cd/m² garantiscono un eccellente realismo dell’immagine. La modalità Low Blue Light e la tecnologia Flicker-Free aiutano a ridurre l’impatto che il tempo prolungato può avere sulla vista e i conseguenti rischi per la salute.

Il terzo monitor presentato è l’HG342PCB da 34″. Questo monitor curvo UWQHD offre un’elevata risoluzione 3440 x 1440, il formato 21:9, la luminosità 400 cd/m², il tempo di risposta di 1 ms, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la tecnologia Active Contrast di HANNspree. Il modello presenta un’ampia connettività; le due porte HDMI e le due DP possono ospitare un vasto numero di sorgenti esterne, che possono essere visualizzate contemporaneamente, grazie alle modalità Picture In Picture e Picture by Picture. Inoltre, il rivestimento antiriflesso, la tecnologia Flicker-Free e la modalità Low Blue Light aiutano a giocare senza che la vista si affatichi.

L’ultimo modello è l’HG270PCH da 27″. Questo pannello è la soluzione di gioco più conveniente per giocatori occasionali. È ideale per i giochi d’azione ad alta velocità, grazie alla frequenza di aggiornamento di 240 Hz e alla velocità di risposta di 1 ms, che permettono di godere di un rendering fluido e di un’esperienza di gioco priva di sfocature, lag e vibrazioni. Anche questo monitor, come i precedenti, è dotato di ampia connettività e tutte le tecnologie che permettono di giocare senza affaticare la vista.

Prezzi e disponibilità

I quattro modelli sono disponibili all’acquisto presso i rivenditori autorizzati con dei prezzi consigliati al pubblico rispettivamente di 520 € per l’HG440CFW, 410 € per l’HG392PCB, 390 € per l’HG342PCB e 200 € per l’HG270PCH. I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa. Voi cosa ne pensate di questi nuovi monitor di HANNspree pensati per il gaming? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!