Call of Duty: Modern Warfare 2, cancellato il remaster del multiplayer secondo un leak

Un leak asserisce che Call of Duty non intenda dare una seconda chance al multiplayer di Modern Warfare 2: citiamo testualmente la fonte

Activision si trova da tempo tra due polveroni: il primo circonda il dietro le quinte dell’azienda, ma stando ad un leak il publisher sembra intenzionato a dissipare il secondo riducendo l’eccessivo (ed ossessivo) focus su Call of Duty cancellando il remaster del multiplayer di Modern Warfare 2. Nell’era dei remake (i quali finora rappresentano l’unico ritorno di Spyro, per fare un esempio), pare che il colosso d’oltreoceano voglia porre fine alla nostalgia fine a sé stessa. Non che Activision abbia mai annunciato di voler riportare in auge il multiplayer, ma c’era motivo di pensarlo… finora.

Addio multiplayer: il leak di Call of Duty chiude la porta di Modern Warfare 2

C’è infatti una ragione se stiamo parlando di un remake mirato esclusivamente al multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, ma oltre all’inaspettato remaster della campagna uscito l’anno scorso stando al leak non dovremmo aspettarci nulla. Che l’idea di Activision sia stata di non scaglionare il proprio bacino d’utenza o che il remake sia stato nei programmi per qualche tempo, questo non lo sapremo mai. Ciò che sappiamo è che un leaker nuovo sulla scena (ma già attendibile) ha parlato espressamente di cancellazione. Vi lasciamo in compagnia del post di RalphsValve.

Modern Warfare 2: Remastered Multiplayer, cancelled by Activision pic.twitter.com/Y2uXGPop4M — Ralph (@RalphsValve) November 10, 2021

Di discussioni in merito al ritorno del multiplayer sembrerebbero essercene state molte, ma l’insider Tom Henderson già ad aprile ha confermato che non avremmo visto il gioco entro l’anno. Come vedete qui sopra, RalphsValve non ha fornito dettagli. Potrebbe trattarsi di un nuovo remaster dell’intero Modern Warfare 2, che da tempo è al centro di numerose indiscrezioni. Se quest’ultimo si traducesse in realtà, capiremmo perché il publisher non voglia creare confusione. Il successo di Warzone ha dimostrato che la sinergia tra “fratelli” non è così impensabile, ma per ora non ci resta che attendere.

