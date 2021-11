Super Smash Bros. Ultimate: ultimo torneo online inedito

Cala inaspettatamente il sipario anche sugli eventi del weekend: il prossimo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate sarà l’ultimo!

Settimana scorsa, parlando dell’evento del weekend dedicato agli Spiriti sorridenti, abbiamo finito per pronosticare un lungo supporto al gioco, ma il torneo online del prossimo weekend sarà anche l’ultimo di Super Smash Bros. Ultimate. L’evento in questione, “Il trasporto della sfida”, effettuerà un tipo di scrematura che vediamo raramente in questo genere di appuntamenti. Non saranno infatti i lottatori a venire scelti, bensì il teatro dei loro scontri. Le arene disponibili saranno solo scenari in cui combatteremo a bordo di (piattaforme a forma di) mezzi di trasporto.

Il treno del torneo online è in arrivo presso Super Smash Bros. Ultimate, allontanarsi dalla linea gialla

Nove saranno le arene disponibili nell’ultimo (lacrimuccia) torneo online di Super Smash Bros. Ultimate. Potremo fronteggiarci a bordo de Il Cammino Arcobaleno, Corneria, Venom, Big Blue, Il Sistema Lylat, La nave dei pirati, Treno degli Spiriti, Mute City SNES e Pilotwings. Le regole sono le stesse di sempre: mischie a tempo da due minuti e mezzo di durata, con Barra Smash Finale attiva e “abbastanza” strumenti. L’evento inizierà dopodomani, venerdì 12 novembre, alle sette di mattina per poi concludersi lunedì 15 allo stesso orario. Attenzione, però: sarà l’ultimo evento inedito.

Questo vuol dire che non sarà l’ultima occasione in toto di riunirsi attorno all’enciclopedico picchiaduro di Masahiro Sakurai. Un tweet dell’account nipponico ha infatti confermato che, dal weekend successivo in poi, si terranno nuovamente alcuni degli eventi già visti in passato, dal torneo di Sephiroth a quelli dedicati agli Smash precedenti (fonte delle illustrazioni principali della nostra guida, salvo eccezioni). Per quanto però riguarda gli eventi che ci hanno intrattenuto fino ad oggi, le novità si concludono con questo addio. Dedichiamo dunque un ultimo applauso a Sakurai prima delle repliche.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo ultimo saluto al picchiaduro più ambizioso di sempre? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.