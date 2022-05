Alphacool: ecco i waterblock per RX 6950 XT e RX 6750 XT

Alphacool può già offrire i primi dissipatori ad acqua Eisblock compatibili per le GPU Radeon RX 6750 XT e 6950 XT

Giusto in tempo per il lancio ufficiale della nuova generazione di schede grafiche AMD, Alphacool può già offrire i primi dissipatori ad acqua Eisblock compatibili per le GPU Radeon RX 6750 XT e 6950 XT.

Alphacool sta controllando altre carte per una possibile compatibilità. L’ultimo elenco di compatibilità è disponibile per il download nel negozio online.

Con l’aiuto del configuratore della scheda grafica, puoi trovare facilmente il dispositivo di raffreddamento giusto per la tua scheda grafica esistente. Intelligente ed efficiente.

Questo waterblock combina una parte in rame nichelato ed è sormontato da un piano in plexi trasparente dalla forma abbastanza squadrata.

Alphacool utilizza anche nuove viti di bloccaggio brevettate, che si adattano perfettamente alla superficie del blocco.

Ecco l’elenco delle compatibilità disponibili per Alphacool

AMD Radeon RX 6750 XT

AMD Radeon RX 6950 XT

Gigabyte Radeon RX 6950 XT Gaming OC

Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure

Sapphire Radeon RX 6950 XT Toxic Limited Edition

PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil

Cosa ne pensate di questi dissipatori ad acqua compatibili con le GPU Radeon RX 6750 XT e 6950 XT di Alphacool?