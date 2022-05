AMD ha annunciato la sua nuova GPU! Si vocifera che la nuova scheda grafica AMD Navi31 avrà una memoria GDDR6 a 384-bit

AMD ha da sempre avuto problemi nella gestione della memoria all’interno delle sue architetture dedicate alla grafica. Tuttavia si è avuto un punto si svolta attraverso la tecnologia Infinity Cache lanciata con RDNA2. Infatti, le GPU con questa tecnologia sono in grado di competere con le rivali di NVIDIA, le quali montano interfacce a 384-bit e memoria GDDR6X molto più veloci e performanti. Sembra che la competizione tra NVIDIA “Ada” e AMD RDNA3 si accenderà, poiché la prossima GPU di punta AMD “Navi31” monterà un’interfaccia di memoria GDDR6 384-bit.

Questo aumento del 50 percento della larghezza del bus di memoria va di pari passo con due voci associate. Primo, l’azienda utilizzerà chip di memoria GDDR6 da 20 Gbps più veloce. Secondo, pare che AMD possa aumentare le dimensioni della memoria Infinity Cache. Samsung sta già producendo in serie chip di memoria GDDR6 da 20 Gbps e 24 Gbps. Si tratta di normali chip di memoria GDDR6 con segnalazione standard JEDEC e non GDDR6X, un tipo di memoria esclusivo introdotto da NVIDIA e Micron Technology, che sfrutta la segnalazione PAM4 per aumentare la velocità dei dati.

La velocità teorica della memoria GDDR6 da 20 Gbps di “Navi31” godrebbe di 960 GB/s di bandwidth, un enorme aumento della larghezza di banda dell’87,5% rispetto all’RX 6900 XT. L’Infinity Cache opera a velocità misurate in diversi TB/s. La maggiore larghezza del bus potrebbe anche segnalare un aumento delle dimensioni della memoria, con il successore RX 6950 XT con almeno 24 GB di memoria.

Come si concluderà questa nuova lotta tra AMD e NVIDIA? Continuate a seguirci su tuttoteK per restate sempre aggiornati su ulteriori rumors dal mondo dell’hardware.