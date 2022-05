Final Fantasy VII Remake: il sequel dovrebbe arrivare a giugno

Se c’è un titolo che tutti gli appassionati di JRPG stanno aspettando con impazienza è di sicuro il seguito di Final Fantasy VII Remake che, parola di Square Enix, dovrebbe arrivare a giugno

In questi ultimi tempi c’è un po’ di scompiglio all’interno dei tanti capitoli di una delle saghe videoludiche più amate dagli appassionati di JRPG. Se il XVI capitolo ci sta impiegando più del previsto e The First Soldier è sbarcato su mobile, sembra che ci siano finalmente delle buone notizie per il seguito di Final Fantasy VII Remake, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Final Fantasy VII Remake: arriverà, parola di Tetsuya Nomura

Visto che quest’anno cade il 25° anniversario dello storico titolo apparso sulla prima PlayStation, e che fu il “gioco della discordia” per i rapporti commerciali tra Square e Nintendo, quale miglior periodo per premiare la pazienza dei tantissimi giocatori ed appassionati?

Il seguito di Final Fantasy VII Remake è in lavorazione già da un paio di anni oramai, qui vi lasciamo la nostra recensione più approfondita della prima parte, ma lasciamo che a parlarne siano i suoi “protagonisti”. Chiaramente non intendiamo Cloud, Tifa e compagnia bella, ma avete capito!

Yoshinori Kitase (produttore) ha infatti confermato che quest’anno è finalmente il periodo migliore per farlo uscire, Naoki Hamaguchi (co direttore del gioco originale) è stato chiamato come direttore per questo sequel, ma è Tetsuya Nomura (tra i padri di Kingdom Hearts) a confermare che questo seguito avrà un’atmosfera molto diversa dal capitolo precedente e presenterà anche delle nuove meccaniche di gioco.

Comunque sia, mentre aspettiamo di scoprire quali saranno le novità di casa Square Enix, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!