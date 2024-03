iPhone 14 e l’offerta Amazon salvagente!

Non esageriamo quando diciamo che a volte, specialmente al giorno d’oggi, la tecnologia può salvarvi la vita. Oggi su Amazon trovate in offerta l’iPhone 14, uno smartphone con il quale la vostra sicurezza è al primo posto

Difficile pensare che un comunissimo smartphone che si acquista in un negozio possa salvare la vita, eppure ci sono alcuni che lo fanno. Certo, con tutte le funzionalità base che un buon smartphone deve avere, solo che in questo caso le funzionalità sono potenziate al massimo e in più ha il plus che può salvarvi la vita in situazioni pericolose, questo grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che tra le altre cose aiuterà anche gli studi sull’autismo. Tutto questo, pensate un po’, in un prodotto della Apple, lìazienda di produzione smartphone e dispositivi in generale più grande al mondo. Oggi potete trovare, in offerta su Amazon, l’iPhone 14 ad un prezzo davvero stracciato, ovvero 699 euro invece di 879 euro!

Per accedere all’offerta, vi basta cliccare sul box Amazon qui sotto.

iPhone 14, l’offerta Amazon che ci regala il mondo

Sembra un’iperbole, ma fidatevi che non lo è, in questo smartphone ci trovate davvero il mondo. Partiamo col dire che, acquistando questo smartphone, è come se aveste anche una console di ultima generazione, ha un processore in grado di reggere anche le applicazioni più pesanti. Ma non solo, è perfetto anche per tutti quegli utenti che, quando scattano foto o registrano video, cercano sempre la perfezione. Il video è venuto un po’ mosso? Non c’è problema, l’intelligenza artificiale di iPhone 14 rimuoverà tutte le imperfezioni. Avete invece scattato una serie di foto di gruppo, ma qualcuno di voi viene sempre con una brutta cera? Sempre l’IA si occuperà di trasformare le varie foto in una sola, con il profilo migliore di ogni soggetto presente nella foto. Ma perché questo smartphone può salvare la vita? Se vi trovate in una brutta situazione, magari dove non c’è campo, e di norma non potete mandare messaggi di aiuto o chiamate, questo smartphone si collega direttamente alla parabola satellitare e potrete mandare degli SOS anche dove non c’è campo.

Se quindi volete avere un ottimo smartphone e allo stesso tempo restare al sicuro, l’offerta Amazon sull’iPhone 14 fa per voi. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.