Dreame: ecco i saldi per questa primavera

Dreame Technology, leader nell’innovazione degli elettrodomestici, ha annunciato i saldi di primavera che si terranno dal 20 al 31 marzo, con sconti speciali su una selezione di prodotti delle sue linee di aspirapolvere e robot per la pulizia

Con l’arrivo della nuova stagione e l’imminenza delle pulizie di primavera, Dreame mira a facilitare il compito degli utenti offrendo sconti su una gamma di prodotti selezionati.

Dreame H12 Pro

L’H12 Pro rappresenta l’aspirapolvere wireless che unisce la praticità di un modello senza fili con la precisione tipica di un robot. Dotato di un sistema di regolazione automatica dell’aspirazione, è in grado di eliminare efficacemente ogni tipo di sporco, inclusi i liquidi. La spazzola, in particolare, si asciuga completamente in soli novanta minuti dopo l’uso.

Il suo design è stato attentamente progettato per garantire una pulizia accurata, persino negli angoli e lungo i bordi. Le sei batterie da 4.000 mAh garantiscono fino a trenta minuti di autonomia, consentendo di completare le pulizie senza interruzioni. In occasione dei saldi, il prezzo dell’H12 Pro è scontato a 333€ rispetto ai 399€ del prezzo di listino.

Ecco qui la nostra recensione, per sapere cosa ne pensiamo!

dreame H12 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Bordi, Autopulente, Asciugatura ad Aria Calda, Serbatoio Acqua 900 ml, 35min Autonomia, Peli Animali Domestici, Pavimenti Duri [Pulizia lungo i bordi] Con una spazzola rotante all’avanguardia per la pulizia lungo i bordi, H12 Pro è l’esperto della pulizia su aree e angoli difficili da raggiungere e in prossimità dei battiscopa. Una batteria ad alta capacità composta da 6 celle da 4.000 mAh garantisce prestazioni di pulizia prolungate. La potente aspirazione e la pulizia robusta si combinano per spazzare via sporco, sporcizia e polvere mentre l'avanzato sistema di circolazione dell'acqua in tempo reale offre un'efficiente pulizia all-in-one per aspirare, pulire e lavare contemporaneamente

Dreame L10 Prime

Il Dreame L10 Prime rappresenta l’aspirapolvere e lavapavimenti ideale per coloro che desiderano una pulizia precisa senza troppa fatica. Grazie al suo algoritmo intelligente, questo dispositivo lava automaticamente il mocio alla fine di ogni sessione di pulizia, mentre la tecnologia LDS pianifica il percorso ottimale per evitare zone già trattate.

Con un’aspirazione potente di 4000 Pa e la tecnologia a doppia centrifuga che emula la pressione delle mani, questo robot aspirapolvere garantisce una pulizia profonda ed efficace. Il Dreame L10 Prime è la soluzione perfetta per coloro che hanno poco tempo a disposizione ma desiderano mantenere la casa sempre in ordine. Durante i saldi, è possibile acquistarlo al prezzo scontato di 449€ rispetto ai 599€ del prezzo di listino.

Ecco qui la nostra recensione, per sapere cosa ne pensiamo!

dreame L10 Prime Robot Aspirapolvere con Sollevamento del Mocio da 7 mm, Mocio Autopulente, Navigazione LDS, Aspirazione 4000Pa, Mappatura 3D, WiFi/APP/Alexa Migliora la tua esperienza di pulizia! L'algoritmo intelligente del L10 Prime lava automaticamente i mop dopo ogni volta di pulizia. La funzione della asciugatura ad aria previene la formazione di muffa o batteri. Freschezza senza sforzo!

Dreame L10s Pro Ultra Heat

Il più recente modello Dreame ad approdare sul mercato italiano, il L10s Pro Ultra, offre una vasta gamma di funzioni per garantire la massima pulizia degli ambienti domestici. Questo robot aspirapolvere è in grado di pulire con acqua calda e asciugare il mocio in completa autonomia, svuotare il serbatoio fino a 75 giorni e riempire sia il serbatoio dell’acqua che quello del detergente.

Grazie al potente sistema di aspirazione Vormax, è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, mentre la tecnologia CleanGenius rileva automaticamente le macchie difficili, ripulendo le aree più volte se necessario. Durante i saldi, è possibile acquistare il Dreame L10s Pro Ultra al prezzo scontato di 849€, il che rappresenta un risparmio del 15% rispetto al prezzo di partenza di 999€.

In alternativa, la variante del Dreame L20 Ultra Complete, rappresenta l’aspirapolvere e lavapavimenti ideale per coloro che cercano una pulizia precisa, profonda e senza sforzo. Grazie all’aspirazione Vormax da 7000 Pa, è in grado di eliminare ogni tipo di sporco, mentre le tecnologie CleanGenius e MopExtend garantiscono la pulizia di ogni superficie e angolo, compresi i bordi.

Il suo avanzato sistema di rilevamento a ultrasuoni identifica tappeti e moquette, mantenendoli asciutti e puliti grazie alla potente aspirazione. Durante i saldi, è possibile acquistare il Dreame L20 Ultra Complete al prezzo scontato di 1049€, che rappresenta un risparmio del 20% rispetto al prezzo di partenza di 1299€.

dreame L20 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Tecnologia MopExtend™, Rimozione e Sollevamento dei moci, 7000 Pa, Aspirapolvere Robot con Set di Accessori per Pavimenti e Tappeti [Pulizia accurata dei bordi] - Il MopExtend del L20 Ultra robot aspirapolvere lavapavimenti estende automaticamente i moci per raggiungere quei punti in cui i robot difficilmente riescono ad arrivare, per una pulizia più profonda e accurata.

E voi? Cosa ne pensate di questi Saldi Primaverili di Dreame? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).