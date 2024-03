Jos Verstappen chiede la tregua con Christian Horner

Questi sono dei tempi davvero difficili e duri per tutto il mondo di Formula 1, il periodo peggiore tra le altre cose. Per questo Jos Verstappen ha chiesto la tregua a Christian Horner

Più che sport, questo tipo di intrattenimento sembra più una vera e propria telenovela. Di gossip nel mondo della Formula 1 non se ne faceva da tantissimo tempo e, considerando tutti questi precedenti, tra cui la denuncia dell’ex dipendente di Red Bull alla FIA direttamente contro il team principal ed ex pilota britannico. In questa guerra si sono create delle fazioni anti e pro Horner, ma la battaglia principale è combattuta dal già citato Christian Horner e Jos Verstappen, il papà di Max Verstappen, che in questa nuova stagione sta dando il meglio di sé. Una cosa da non sottovalutare, perché mantenere la concentrazione nella propria scuderia quando è in corso una vera e propria guerra per il potere non è affatto semplice. Tuttavia, in merito a questo, ci sono degli aggiornamenti interessanti.

Tregua tra Jos Verstappen e Christian Horner, per il bene di Max e di Red Bull

Da quando c’è stato lo scandalo che ha visto come protagonista il team principal, Jos Verstappen ha iniziato a ritenere Horner un pericolo per il team. Secondo le sue parole, se rimanesse al potere, la Red Bull crollerebbe, motivo per cui è iniziata questa guerra tra i due. Ma considerando la situazione e i ben 22 GP che devono arrivare, Jos Verstappen ha pensato che sia meglio calmare le acque, almeno per il momento, in modo tale che Max Verstappen gareggi al meglio delle sue capacità mantenendo la calma. Per mantenere la calma, c’è appunto bisogno che nel team non ci siano più faide, battaglie, liti e qualsiasi altra cosa possa essere dannosa per il team. Motivo per cui il padre del campione indiscusso ha voluto chiedere tregua a Christian Horner e riprendere la conversazione a fine stagione.

Che ne pensate? Come si evolverà la cosa tra i due? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.