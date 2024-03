Quantum State: annunciato il sequel di Quantum Error

Non è un “Error”: il sequel dello sparatutto horror cosmico, Quantum State, è stato ufficialmente annunciato dal profilo Twitter del gioco!

Prima del lancio di Quantum Error lo scorso anno, il team di sviluppo TeamKill Media ha rivelato che il gioco avrebbe dovuto essere il primo di una trilogia: ora, i ragazzi di TKM hanno tenuto fede alla parola data con un sequel, che passerà all’anagrafe con il nome di Quantum State. Su Twitter, gli sviluppatori hanno definito il titolo un seguito vero e proprio, in risposta alla domanda di un fan che ha ventilato l’ipotesi di un possibile DLC. Non per questo, però, il gioco opterà per il gameplay da sparatutto horror nel cosmo (“lots of space tonight”, ricordiamo) del predecessore. Piuttosto, i fan di Hideo Kojima farebbero bene a drizzare le antenne, perché potremmo avere un gustoso (e imprevisto) antipasto del ritorno al genere stealth.

Nope, Quantum State will be a full sequel to Quantum Error 😎 — QUANTUM STATE (@Quantum_Error) March 16, 2024

Il sequel di Quantum Error: uno “State” un po’ diverso

L’approccio degli sviluppatori di Error al sequel Quantum State è dichiaratamente ispirato alla saga di Kojima. TeamKill Media ha infatti descritto l’esperienza come “uno sparatutto cinematografico in terza persona prevalentemente incentrato sulla narrazione e sulla furtività”, in modo analogo a Metal Gear. A discapito del primo screenshot, che potete vedere in cima all’articolo, il gioco non sarà disponibile quest’anno, ma pur essendoci “molto lavoro da fare prima che sia pronto” abbiamo due informazioni sul titolo. Il primo è il motore di gioco, che prevedibilmente sarà Unreal Engine 5. In seguito abbiamo la piattaforma interessata, e parliamo al singolare perché si tratta di PS5. In attesa del day one, quest’anno TeamKill Media pubblicherà lo sparatutto a tema preistorico Son and Bone.

Quantum State will be a cinematic third person shooter that will focus heavily on narrative and stealth, very metal gear like. — QUANTUM STATE (@Quantum_Error) March 16, 2024

