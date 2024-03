Smart tv Samsung Series 6: il QLED che ci piace in offerta Unieuro

Quando si pensa ad una smart tv buona e con degli ottimi tocchi di realismo, si pensa subito a una smart tv QLED. Oggi trovi in offerta la smart tv QLED Samsung Series 6 direttamente su Unieuro!

Quando in una smart tv si cerca il realismo, ma allo stesso tempo anche dei colori più accesi, si pensa subito alla tecnologia QLED, che regala davvero il massimo dell’esperienza visiva quando si tratta di dare più sfumature alle immagini sullo schermo. Per maggiori informazioni su come funziona la tecnologia QLED, qualche giorno fa abbiamo pubblicato una guida su cos’è una smart tv QLED. Oggi potete trovare, direttamente su Unieuro, in offerta la smart tv Samsung Series 6 ad un prezzo davvero imperdibile e molto scontato, ovvero 549 euro invece di 949 euro, già uno sconto di 100 euro. Ma non è tutto, se portate la vostra vecchia smart tv, avrete un ulteriore sconto di 150 euro! Per maggiori informazioni sul regolamento, vi basta cliccare qui.

Per accedere all’offerta invece non dovete fare altro che cliccare qui.

Smart tv Sasmung Series 6: l’offerta Unieuro che ci regala il Quantum Dot

Come in ogni caso di ogni buona smart tv QLED che si rispetti, questa smart tv Samsung Series 6 ha una tecnologia Quantum Dot. Questa tecnologia è la base sulla quale si appoggiano tutte le miliardi di sfumature di colore che vanno regalate alle immagini, una tecnologia che le rende quindi più realistiche e più immersive. La tecnologia Quantum Dot ci regala dei neri molto profondi, che rendono anche le scene meno illuminate molto più realistiche e affascinanti da guardare. C’è poi da considerare il suo design molto elegante e sottile, che hanno deciso di chiamare AirSlim, un design che rende questa smart tv capace di incastrarsi per bene su qualsiasi muro della casa e abbinarsi alla perfezione. Infine ovviamente c’è la Smart Hub, con la quale potete racchiudere tutti i vostri contenuti preferiti tra film, serie tv e videogiochi, tutti contenuti in un solo posto.

Un’occasione imperdibile e che vi invitiamo assolutamente ad accogliere. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro.