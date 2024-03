Persona 6: il gioco è in sviluppo per Nintendo Switch 2 secondo un rumor

La prossima piattaforma della Grande N potrebbe già avere Persona 6 come ospite d’eccezione: è questa l’inattesa svolta di Nintendo Switch 2?

Le voci che circondano Nintendo Switch 2 si susseguono numerose da diverso tempo, ma il rumor di oggi sembra piazzare sulla nuova console il nome illustre di Persona 6. Atlus ha recentemente varato il veliero di P3 Reload, con annessi Episodio Aegis e Metaphor: ReFantazio in arrivo quest’anno, ma anche il sesto capitolo (attualmente in gestazione) ha trovato il modo di far parlare di sé. Ora, il prolifico leaker Midori ha riportato la possibilità di un lancio nel 2025. Nonostante i rumor iniziali per un’ipotetica esclusività PS5, stando a Nick Baker di Xbox Era il gioco è in arrivo sulle console del gigante di giada al day one. Il chiacchiericcio è culminato con la risposta di Midori, qui sotto, al podcast di NateTheHate.

It is correct information. And multiple platforms too. — みどり (@MbKKssTBhz5) March 16, 2024

Persona 6 su Nintendo Switch 2: supporto delle terze parti confermato?

Per quella che è la prolificità di Atlus negli ultimi tempi, non sorprenderebbe di vedere Persona 6 il prossimo anno, ma ben presto Midori ha dovuto rispondere a una domanda esplicita su Nintendo Switch 2. La replica, come potrete immaginare, è stata affermativa. Le “molteplici piattaforme” possono comprendere anche un’ipotetica versione PC, ma al momento la costola di SEGA non ha confermato nulla. Per dovere di cronaca, vorremmo specificare che anche Reload e Metaphor: ReFantazio rientrano nella scena speculativa che concerne la prossima console del Colosso di Kyoto. Sebbene, per quel che vale, NateTheHate non sia sicuro al 100% di un arrivo puntuale del gioco su altre piattaforme rispetto a PlayStation.

Ora sta a voi dirci la vostra: a quando il reveal ufficiale, secondo voi?