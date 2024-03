La dipendente Red Bull espone denuncia contro Horner alla FIA

Questa storia continua ad evolversi ogni giorno che passa e ora sembra che le cose stiano diventando sempre più grandi. La dipendente licenziata da Red Bull espone ancora denuncia contro Horner, stavolta direttamente alla FIA

Si sta parlando da diverso tempo, ormai, di quanto sia diventata grave la questione che ha visto come protagonista Christian Horner che è stato accusato di molestie sessuali nei confronti della dipendente. La stessa dipendente, ora, dopo aver trovato un altro avvocato, aveva annunciato che avrebbe fatto ricorso. Nel frattempo, i conflitti interni al team di Red Bull sono aumentati, con Christian Horner che ora non solo vuole tirare fuori Jos Verstappen, ma lo stesso Helmut Marko, direttore tecnico del team. Nonostante questi conflitti, però, Red Bull dimostra di essere sempre agguerrita e pronta a vincere, con Max Verstappen che arriva sempre in pole position con una facilità spaventosa. Adesso, però, riguardo il caso Horner, ci sono stati ulteriori aggiornamenti.

L’ex dipendente di Red Bull espone denuncia alla FIA contro Horner: la cosa si fa seria

Questa guerra che l’ex dipendente anonima ha deciso di intraprendere contro il team principal di Red Bull è un qualcosa che sta creando seri problemi al team. Ma ora non solo la Red Bull, adesso anche la FIA in persona, che ha da poco ricevuto una denuncia da parte della dipendente per prendere dei seri provvedimenti contro il comportamento dell’ex pilota britannico. Una mossa davvero ammirevole, considerando che il ruolo della dipendente è davvero minuto rispetto alla grande potenza di personaggi come Horner. Ma la FIA, ora, ha accolto la denuncia. I reclami sono ricevuti e gestiti dal Responsabile della Conformità e poi si dice che verranno gestiti anche dal Comitato Etico. Al momento la Federazione Internazionale non ha ancora commentato la cosa né ha voluto rilasciare dei dettagli in merito, ma ciò che è sicuro è che lavoreranno sulla questione e decideranno sul da farsi.

Voi che ne pensate di tutta questa questione? Riusciranno a trovare una soluzione? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.