Test di guida autonoma: ancora troppo pericolosa per gli esperti

Da diverso tempo si parla dell’efficienza della guida autonoma, ma al momento i test sono stati un vero e proprio disastro e, secondo gli esperti, oggi non ci si può affidare per niente

Da diversi mesi a questa parte si sta parlando sempre di più di sistema di guida autonoma, un nuovo modo di guidare che sembra molto comodo e utile per tutti quegli autisti che, invece di guidare, preferiscono farsi trasportare dal proprio veicolo. Giusto un mese fa c’è stato un test di guida autonoma sull’autostrada in Italia, per prepararsi ancora di più al futuro dei motori e abbracciare totalmente questa nuova tecnologia. Sembra, però, che questa nuova tecnologia non sia ancora pronta. Ad effettuare dei nuovi test ci sono stati i ragazzi del team di ricerca Insurance Institute for Highway Safety, un team che continua ad analizzare i dati di sicurezza del sistema di guida autonomo. Al momento i risultati non sono stati dei migliori.

Pessimi risultati nei test del sistema di guida autonoma

Tra i test di guida autonoma, ce ne sono stati ben 14 di sistemi analizzati. Il team di ricerca di Insurance Institute for Highway Safety è giunto alla conclusione che solo un sistema ha ottenuto dei risultati che sono perlopiù accettabili, per il resto è stato un totale disastro. Tra i test che hanno effettuato, hanno notato infatti che gli autisti tendono a non muovere neanche un muscolo, credendo fermamente che per guidare non debbano compiere nemmeno il minimo intervento. Purtroppo, le cose non stanno affatto così, affidarsi totalmente alla guida autonoma è estremamente pericolosa. All’oggi non siamo ancora arrivati al punto in cui un veicolo è talmente intelligente da poterci portare a destinazione senza che noi mettiamo le mani sul volante, l’intervento umano è sempre necessario. Questo dimostra, quindi, che il sistema di guida autonoma ha ancora molta strada da fare.

Voi che ne pensate? Quanto dovremo aspettare ancora, prima di affidarci a questo sistema di guida? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.