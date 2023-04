Acer presenta Predator Orion X

Acer ha annunciato oggi l’ultima novità della sua linea di potenti desktop da gioco, Predator Orion X

Un PC gaming compatto, dall’enorme potenza, in quanto combina un processore Intel Core i9-13900KS di 13a generazione in edizione speciale e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 raffreddata a liquido, progettata su misura per racchiudere tutta la potenza in uno chassis piccolo e portatile.

Scopriamo insieme questo nuovo pc

Il design è realizzato a “zone” multiple per ospitare la CPU, la VGA e il sistema di raffreddamento a liquido, un risultato impressionante per un desktop di queste dimensioni.

Questo PC gaming è dotato anche di una copertura frontale magnetica rimovibile e di pannelli laterali in metallo per proteggere i componenti interni, nonché di un supporto meccanico per le cuffie.

Acer ha inoltre annunciato i nuovi monitor gaming Nitro XZ452CU V e Predator X34 V. Con quasi 45 pollici di spazio visivo, il monitor Nitro X2452CU V, con supporto AMD FreeSync Premium Pro DQHD e la rapida frequenza di aggiornamento di 165 Hz, consente un’esperienza visiva senza intoppi durante le sessioni di gioco o il multitasking.

Il pannello OLED UWQHD del Predator X34 V, la gamma di colori DCI-P3 99% e il VESA DisplayHDR True Black 400 permettono ai giocatori di fruire di immagini brillanti per una coinvolgente esperienza gaming.

Predator Orion X: caratteristiche fuori dal comune

Predator Orion X è dotato di un processore Intel i9-13900KS di 13a generazione, con 24 core, 32 thread, un TDP di 150 W e una recente architettura ibrida, in grado di spingere il processore su frequenze record di 6 Ghz per prestazioni inedite. Sfruttando l’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, questo compatto PC gaming ospita fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090

raffreddata a liquido e dotata di 24 GB di memoria GDDR6X per offrire a gamer e creator un’esperienza creativa e di gioco eccezionale.

Alle ventole del dissipatore si aggiunge un modulo di raffreddamento a liquido progettato su misura, che consente di combinare alcuni dei componenti di gioco più potenti all’interno di un form factor compatto.

Lo chassis di Predator Orion X pesa solo 9 kg e presenta un layout modificato con tre “zone” speciali per consentire una maggiore libertà di personalizzazione su tutti i fronti. La zona 1 è specificamente progettata per una maggiore accessibilità alla CPU, all’alimentatore e all’SSD, mentre la zona 2 mantiene la VGA e i doppi slot per HDD SATA da 2,5.

La zona 3 contribuisce a tenere a bada temperature e performance dei potenti componenti interni, in quanto ospita un dissipatore a liquido per CPU da 240 mm, posizionato strategicamente vicino alla zona 1.

Le zone “vitali” sono protette da pannelli laterali in metallo, che possono essere rimossi con una piccola leva per facilitare l’aggiornamento; il design è dotato di un braccio ruotabile sulla parte superiore che funge da supporto per le cuffie.

I gamer e creator non devono preoccuparsi nemmeno dell’archiviazione: Predator Orion X è dotato di un massimo di 32 GB DDR5-5600 RAM, due unità SSD M.2 (fino a 1 TB ciascuna) e un alloggiamento per unità SSD M.2 NVMe illuminato e hot-swap per una facile sostituzione e maggior espandibilità.

Il desktop offre anche una connettività veloce e senza lag con la Intel Killer E3100G e la Intel Killer Wi-Fi 6E AX211 e una generosa quantità di porte, tra cui due USB3.2 Gen1 (una Type-C e una Type-A), un microfono e un jack combo nella parte anteriore, una porta USB 3.2 Gen2x2 Type-C, tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A, due USB 2.0 e una RJ45 situata nella parte posteriore.

Predator Orion X viene fornito con l’app PredatorSense 4.0, che consente ai giocatori di monitorare il sistema per l’overclocking e di personalizzare l’illuminazione RGB utilizzando un’interfaccia dedicata e intuitiva orientata a massimizzare il vero potenziale del sistema.

Monitor Nitro XZ452CU V: visualizzazione ultra-larga e ultra-fluida

Con un enorme schermo da 44,5 pollici e una curvatura di 1500R, il monitor gaming Nitro 3 XZ452CU V offre ai giocatori occasionali e professionisti un‘incredibile esperienza visiva.

Le proporzioni ultrawide 32:9 (5120×1440) consentono di fare tutto in una volta sola, vantando anche una frequenza di aggiornamento rapida di 165 Hz e AMD FreeSync Premium Pro per eliminare lo screen tearing e ridurre l’input lag, portando il gioco a un livello superiore con interruzioni minime. Quando ci si immerge in questi immensi mondi immaginari di gioco, i colori e i dettagli dell’immagine hanno una resa straordinaria grazie alla copertura DCI-P3 del 90% e VESA DisplayHDR 400.

I giocatori più accaniti possono trascorrere ore e ore a giocare ai loro titoli preferiti in tutta comodità, perché il monitor è dotato delle tecnologie BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming e ComfyView e viene fornito con la certificazione Eyesafe 2.0, mentre Acer Ergostand consente agli utenti di regolare il posizionamento a proprio piacimento.

È inoltre dotato di una porta USB Type-C tre in uno per la visualizzazione, il trasferimento dei dati e la ricarica del dispositivo, il tutto contemporaneamente tramite un unico cavo.

La porta RJ45 consente una connessione cablata sicura, mentre la porta USB-B funge da switch KVM incorporato per uno spostamento senza problemi.

Monitor Predator X34 V: potente e all’avanguardia

Predator X34 V è una macchina affidabile in grado di soddisfare le esigenze quotidiane dei giocatori professionisti. Il monitor vanta una tecnologia OLED con risoluzione UWQHD (3440×1440), VESA DisplayHDR TrueBlack 400 e una gamma cromatica DCI-P3 del 99% per evidenziare i colori e le immagini migliori che i giochi possono offrire.

Il monitor presenta inoltre una curvatura 1800R e un rapporto di aspetto 21:9, per conquistare i giocatori con ampi angoli di visione. Predator X34 V da 34 pollici dà vita ai giochi con un’incredibile frequenza di aggiornamento di 175 Hz e un tempo di risposta di 0,1 ms (da G a G) per garantire sessioni fluide e ininterrotte con un’assenza minima di ghosting.

Grazie all’accoppiata AMD FreeSync Premium e VRR (Variable Refresh Rate), i gamer possono godere di un’esperienza straordinaria anche quando giocano con immagini ad alto frame rate.

Il monitor è inoltre dotato di una serie di tecnologie che aiutano a proteggere gli occhi e consentono agli utenti di rimanere a proprio agio durante le sessioni di gioco prolungate, tra cui BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming, ComfyView e la certificazione Eyesafe 2.0.

Prezzi e disponibilità

Predator Orion X (POX-650) sarà disponibile in Italia a settembre, a partire da 4.999 euro.

Nitro X2452CU sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2023, a partire da 1.099 euro.

Predator X34 V sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2023, a partire da 1.299 euro.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità variano a seconda della regione.

