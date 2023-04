Immortals of Aveum: pubblicato il primo trailer gameplay!

Pubblicato il primo trailer gameplay di Immortals of Aveum, nuovo titolo targato Electronic Arts e Ascendant Studios. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Poche ore fa, EA Originals e Ascendant Studios hanno pubblicato più di 6 minuti di trailer del gameplay di Immortals of Aveum, fornendo uno sguardo approfondito all’innovativo sparatutto magico single player in prima persona. Il trailer del gameplay mostra Jak che combatte contro le forze Rasharniane, mostrando il combattimento basato sugli incantesimi, mentre il giocatore brandisce i tre diversi tipi di magia: Forza (blu), Vita (verde) e Caos (rosso). Grazie a sigilli, anelli e totem, il gioco è personalizzabile per adattarsi al meglio allo stile di gioco preferito dai giocatori.

Immortals of Aveum: gameplay e dettagli!

Ascendant Studios è orgogliosa di pubblicare uno dei primi giochi con Unreal Engine 5.1. Immortals of Aveum sfrutta le più recenti tecnologie del motore, tra cui l’illuminazione dinamica Lumen e il potenziamento delle prestazioni Nanite (poligoni). Immortals of Aveum verrà lanciato nei negozi al dettaglio e in digitale il 20 luglio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store. Fateci sapere che cosa ne pensate delle novità introdotte nel trailer pubblicato e mostrato al pubblico. Quali sono gli elementi che vi hanno maggiormente incuriosito e su quali bisognerà lavorare? Lasciateci un commento nell’apposita sezione sottostante.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a seguire le pagine di tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato, date un’occhiata alle offerte del catalogo di Kinguin. Ciao, e a presto!