Star Wars: John Boyega tornerà nei panni di Finn?

L‘attore John Boyega in trattiva per tornare nei prossimi film della saga di Star Wars. Noto per aver vestito i panni di Finn, lo Stormtrooper ribellatosi all’Impero; scopriamo di seguito i dettagli

Secondo le ultime rivelazioni trapelate dal web; il noto attore John Boyega, dopo le pesanti critiche mosse nei confronti della presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sarebbe in trattative per tornare nei panni di Finn, nel prossimo capitolo della saga di Star Wars. Nel 2020 in alcune interviste esclusive; John Boyega aveva espresso un forte disappunto per la gestione del suo personaggio, nel capitolo Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker; riferendo di essersi sentito surclassato dal peso e dalla presenza dei altri personaggi come, Rey Skywalker (interpretata da Daisy Ridley) e Kylo Ren (interpretato da Adam Driver).

Secondo le rivelazioni riportate dall’attore (molto opinabili per molti fan seguaci della saga, aveva lasciato intendere addirittura di essere sentito vittima di un atteggiamento molto razzista:

Sapevano cosa farne di Daisy Ridley, di Adam Driver e di tutti gli altri. Ma quando si trattava di Kelly Marie Tran e di John Boyega non gliene fregava nulla. Hanno dato tutte le sfaccettature ad Adam Driver e Daisy Ridley, siamo sinceri. Adam lo sa, Daisy lo sa. Lo sanno tutti

Star Wars: John Boyega, pace fatta con Star Wars?

A stanza di due anni dall’ultima intervista; John Boyega sembra essere ritornato sui suoi passi, sventolando una bandiera bianca per fare pace con il noto franchise. In una delle sue ultime dichiarazione, ha dichiarato la questione aperta ormai chiusa, aggiungendo quale altro particolare

Star Wars mi ha formato come uomo. Le esperienze, i momenti divertenti, i momenti belli, i momenti brutti, i momenti orribili, ti rendono quello che sei mentre attraversi l’industria, e questo è stato sicuramente interessante. Da quando abbiamo concluso quell’arco mi sento in grado di godermi, da fan, roba come The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi. Mi sto godendo quest’equilibrio

John Boyega ha interpretato il ruolo di Finn ne Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker (diretto da Rian Johnson); lo Stormtrooper ribellatosi all’Impero e diventato guerriero della Resistenza. Vi ricordiamo che tutti i film e le serie TV di Star Wars sono disponibili sulla piattaforma Disney+.

