Migliori schede madri LGA 1200 da acquistare | Agosto 2023

In questa guida all’acquisto vedremo quali sono le migliori schede madri con socket LGA 1200, ricercando il famoso rapporto qualità/ prezzo

Il socket LGA 1200, alla base delle CPU Comet Lake, può essere un ottima presa in considerazione per la realizzazione di una Build, per diversi motivi, nonostante non sia il più recente che sappiamo essere il socket LGA 1700 non più compatibile con le precedenti CPU, resta comunque presente sul mercato con più disponibilità (anche se di poco) rispetto a quanto accade con le nuove Gen. Un altro motivo potrebbe essere quello di aggiornare un attuale Build, oppure cercare di risparmiare sul prezzo finale.

In questa guida all’acquisto alle migliori schede madri LGA 1200 cercheremo di raggruppare tutti i modelli più interessanti dal punto di vista qualità prezzo che possiamo ad oggi trovare sul mercato. Stileremo la guida cercando dapprima di elencare principali caratteristiche e punti da tenere in considerazione per l’acquisto di una scheda madre, e successivamente i modelli consigliati.

Migliori schede madri LGA 1200 da acquistare

Il Socket LGA 1200 può ospitare CPU Comet Lake e Rocket Lake, dunque rispettivamente decima e undicesima Gen. Ovviamente per optare su Alder Lake, ultima gen ovvero la 12 esima, e sarà necessario il socket LGA 1700 sempre parlando di desktop. Ritornando sul Socket LGA 1200 in termini di schede madri ampio spazio per l’acquisto di modelli serie Z/400 e 500. Anche se, c’è un ma. Optando per i più recenti Z590, H570, B560 e H510, la compatibilità è piena con decima e undicesima Gen, nel caso di chipset chipset Z490, Q470 e H470 per avere funzionati al 100% le CPU Rocket Lake dovrete effettuare un aggiornamento BIOS, altrimenti la banda Direct Media Interface (DMI) tra chipset e CPU verrà dimezzata. Passerà difatti da x8, a x4.

Con l’acquisto di una scheda madre LGA 1200 potrete entrare nel mondo del Wi-Fi 6, in particolare la versione 802.11ax, sfruttare la sicurezza del chipset Intel Platform Trust Technology per proteggere l’avvio del BIOS, ma soprattutto aver accesso a connessioni USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), e sfruttare connessioni più efficienti della banda per CPU e GPU, come la connettività PCI Express. Che offre ora linee PCI Express 3.0. Intel ha rifatto raddoppiato la velocità del collegamento, passando da PCIe 3.0 x4 a x8, raddoppiando l’effettiva quantità di banda disponibile per qualsiasi dispositivo collegato al chipset.

Dallo storage a connessioni di rete. Per le piattaforme Z590 avrete ad esempio il supporto alle seguenti configurazioni; 1×16+1×4, 2×8+1×4 o 1×8+3×4. Per fare un confronto, le soluzioni Z490 supportano configurazioni 1×16, 2×8 o 1×8+2×4. Dunque, i chip Rocket Lake offrono 4 linee in più (PCIe 4.0) rispetto alle soluzioni Comet Lake.

Specifiche a parte, un utente che cerca di acquistare una scheda madre, anche per via della difficile situazione di mercato, non si trova certamente in una scelta facile, motivo per cui ora, vi consiglieremo alcuni modelli che riteniamo interessanti per rapporto qualità/ prezzo.

I modelli consigliati | Migliori schede madri LGA 1200

Chipset serie Z590

ASUS ROG Strix Z590-E Gaming – Z590

Se il budget non rappresenta un problema, questa è una scheda madre decisamente completa e prestante, a 360 gradi. Con supporto al PCIe 4.0, e con l’eccellente BIOS ASUS UEFI. C’è poi il Wi-Fi 6E, il design a 14+2 stadi di alimentazione per un overclocking assicurato, il supporto per RAM DDR4-5333+, la doppia LAN Intel da 2,5 Gb, Thunderbolt 4 e quattro slot per unità SSD M.2. Insomma, decisamente completa sotto ogni punto di vista.

Gigabyte Z590 AORUS ELITE AX – Z590

Scendiamo con il budget, per un modello che sul mercato rappresenta una costante. La famiglia AORUS ELITE ci ha sempre abituati ad un rapporto qualità/ prezzo ottimo, ed in questo caso, con il modello Z590 non si smentisce. Ottima dal profilo VRM, è in grado di supportare appieno carichi operativi importanti. Dotazione abbastanza completa sotto ogni punto di vista, soprattutto per le ventole.

MSI MPG Z590 GAMING PLUS

In questo caso MSI cattura la nostra attenzione grazie ad un modello GAMING PLUS. Completo sul profilo di dotazione I/O e con il suo affidabile BIOS MSI. Non manca neanche un attenzione al design, grazie ad un gioco di LED RGB molto gradevole, e slot per SSD M.2, ed una buona dotazione in termini di fasi di alimentazione.

ASUS PRIME Z590M-PLUS – Z590 micro ATX

Se volete realizzare macchine SSF compatte, nel settore micro ATX la PRIME PLUS di Asus offre il giusto compromesso tra dimensioni e potenza. Intelligente posizionamento di innesti per ventole e connettore, e buon supporto ad attività anche pesanti da parte della CPU.

Chipset serie H570 – B560 – H510

ASRock H570M PRO4

PLACA BASE ASROCK H570M PRO4 LGA1200 DDR4 4XSATA 2XM.2 MATX MB ATTENZIONE! Verifica se i tuoi componenti (memorie RAM, processore) siano compatibile con questa scheda madre prima di acquistarla!

La ASRock PRO4 pensa al sodo, e vi farà risparmiare sicuramente molto. In questo formato troverete l’essenziale per costruire una macchina che non ha esigenze gaming o di calcolo impegnativo. Ma troverete una dotazione per realizzare PC che principalmente sfruttano pacchetti Office per lavoro d’ufficio o fruizione di contenuti multimediali.

MSI B560M Pro-VDH WiFi

Con la MSI Pro VDH invece potrete sbizzarrirvi di più, in quanto le fasi di alimentazione sono state adeguatamente progettate per carichi maggiori. Possiede inoltre una buona dotazione di porte I/O, e per il prezzo a cui viene proposta è sicuramente da tenere in considerazione.

ASUS PRIME H510M-R

In questo caso abbiamo un modello del Chipset H510, che rappresenta la base per il funzionamento minimo di una macchina. Ottimo per realizzare macchine che consumano poco, a fronte di lavori poco impegnativi e prolungati nel tempo. Specie se accoppiati a CPU poco energivore.

Migliori schede madri LGA 1200, buon acquisto!

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.