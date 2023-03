Migliori serie anime da vedere su Crunchyroll | Marzo 2023

Crunchyroll racchiude centinaia di migliaia di episodi di anime di successo, titoli on-demand e originali: vediamo quali sono le migliori serie disponibili

Crunchyroll è senza dubbio la più grande libreria di anime al mondo. La piattaforma ospita infatti migliaia di titoli da vedere in streaming. La presente guida è indirizzata agli appassionati e a chi si vuole avvicinare a questo mondo, in modo da orientarsi e magari non perdere i titoli più interessanti a disposizione. Vediamo dunque quali sono le migliori serie anime da vedere in streaming su Crunchyroll.

Come per tutte le altre nostre guide, questo articolo elenca alcuni delle migliori serie tv anime da vedere in streaming sulla piattaforma, nella fattispecie Crunchyroll. Per chi fosse interessato, precisiamo che è possibile ottenere Crunchyroll su tutti i dispositivi, comprese le console di gioco e i dispositivi Xfinity. È anche importante notare che sfogliando i contenuti Crunchyroll noterete che la piattaforma offre anime sottotitolati e, più raramente, doppiati per un’esperienza ancora più immersiva. Non perdiamoci dunque in ulteriori chiacchiere e vediamo i titoli più interessanti.

Le migliori serie tv anime da vedere su Crunchyroll

Quali sono le migliori serie tv anime su Crunchyroll? Naturalmente i gusti personali indirizzeranno le scelte in merito, ma vogliamo proporvi una carrellata di alcuni titoli di sicuro interesse che è possibile vedere senza uscire di casa.

10 – Le Bizzarre Avventure di JoJo | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Se dovessimo trovare l’opera più pop in tutto il panorama anime/manga al primo posto ci starebbe sicuramente Le bizzarre avventure di JoJo. L’opera creata da Hiroiko Araki nel lontano 1987 non si appresta ancora a fermarsi, e come gli anni e gli stili di vita evolvono, anche JoJo negli anni ha fatto altrettanto. La serie è suddivisa in diverse parti, ognuna delle quali completamente a se stante, lasciandoci sempre un senso di freschezza e novità.

Al di là delle singole sotto trame, la storia in generale segue le vicende della casata Joestar e della loro lotta contro nemici temibili, tra cui principalmente Dio Brando, nel corso dei secoli. La primissima serie infatti è ambientata durante il XIX secolo, fino ad arrivare ai giorni nostri con quella attualmente ancora in corso, Parte 8. Se cercate un grande Battle Shonen, con scene e personaggi memorabili, di sicuro JoJo può fare al caso vostro. Le varie frasi iconiche, così come le pose riusciranno a conquistarvi con la loro irriverenza, che permea un po’ tutta la serie.

9 – Fullmetal Alchemist: Brotherhood | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Tratto dall’omonimo manga di Hiromu Arakawa, è uno dei due adattamenti animati. In molti Paesi, tra cui l’Italia, la serie è pubblicata con il titolo Fullmetal Alchemist: Brotherhood e non è una continuazione della prima omonima serie. La storia riparte infatti dal principio, seguendo più fedelmente gli avvenimenti del manga, seppur presentando qualche differenza, solitamente cambiando l’ordine di alcune scene e talvolta viene aggiunta qualche scena secondaria per spiegare dei passaggi nella trama non chiari nel manga. Fa eccezione il primo episodio, che ruota attorno a un personaggio che non esiste nel manga, mentre la versione cartacea in pratica inizia con gli avvenimenti dell’episodio 3.

La serie è stata anche doppiata in lingua italiana, trasmessa in prima visione da MTV dall’ottobre 2009, mentre su Crunchyroll si trovano le versioni sub e dub, e si può vedere in streaming quella che più vi piace. Un thriller in piena regola che ogni amante degli anime dovrebbe prendere in considerazione, Fullmetal Alchemist: Brotherhood si concentra sui fratelli Edward e Alphonse Elric, che sono entrambi alla ricerca della Pietra Filosofale con la speranza di ripristinare i loro corpi che hanno perso nel tentativo di resuscitare la loro madre morta usando le loro abilità alchemiche. Intrigante da guardare e adatto a tutte le età.

8 – Naruto: Shippuden | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Naruto è un anime perfetto per il binge-watching per un lungo periodo: attualmente ha più di 500 episodi su Crunchyroll. La trama della serie è molto interessante, e naturamente varia molto nei numerosissimi episodi disponibili, la serie si concentra sull’ambizione di un adolescente Naruto di diventare il miglior ninja (Hokagein) del suo villaggio. Nel tentativo di realizzare il suo sogno, Naruto si allena molto bene, ma deve affrontare gli eccessi della misteriosa organizzazione Akatsuki.

Nella lunghissima programmazione sono stati utilizzati oltre 60 brani musicali per le sigle dell’anime, 20 di apertura e 40 di chiusura: quasi una serie a se stante. La trasposizione del manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dal 4 ottobre 1999 al 10 novembre 2014 è fedele al punto giusto e il successo pop è innegabile.

7 – L’attacco dei Giganti | Migliori serie tv anime Crunchyroll

L’attacco dei Giganti di Hajime Isayama è senza dubbio uno dei manga più acclamati di sempre. Pubblicata nel 2009 (con l’edizione italiana del 2012), si è concluso nell’arco di ben 34 volumi nel 2021. L’anime è stato pubblicato per la prima nel 2013 in Giappone e, dato l’enorme successo, due anni dopo in Italia. L’anime di WIT Studio si contraddistingue sin da subito per un’animazione dallo stile unico, benché diverso dai disegni originali del manga, facendo ampio uso della CGI. Il racconto resta comunque avvincente, mozzafiato, così ricco di sconvolgenti colpi di scena da essere considerato un’opera senza precedenti.

Dopo centinaia di anni segnati dal terrore dei Giganti, una piccola popolazione, gli Eldiani, vive sull’isola di Paradis, circondata da possenti mura. Eren, un giovane ragazzino, insieme ai suoi amici Armin e Mikasa assiste a qualcosa di incredibile: un enorme Titano, più alto delle mura, abbatte il confine portando distruzione nella città insieme ad altri Giganti. Da quel giorno, in seguito alla morte della madre, il giovane Eren promette a se stesso di eliminare ogni singola creatura aliena, per vendicare l’intera umanità.

6 – Demon Slayer | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Nel 2019 nasce l’adattamento animato di Demon Slayer, diretto da Haruo Sotozaki, annoverato tra i migliori prodotti dello studio Ufotable. Il manga, scritto e illustrato da Koyoharu Gotoge, è stato pubblicato nel 2016 da Shueisha e conta 23 volumi. Ad oggi, sono disponibili due stagioni, mentre Demon Slayer 3 è stato già annunciato. Demon Slayer narra un’avventura avvincente, ricca di combattimenti all’ultimo sangue.

Tanjiro, orfano di padre, è il primogenito di una numerosa famiglia che vive in una isolata casa di montagna trai boschi. Un giorno, dopo una fitta nevicata, il ragazzo si reca da solo in città per vendere del carbone. Il tempo stringe perché la notte, si narra, nel bosco accadono cose strane. La stana leggenda sui demoni si rivela essere vera: la famiglia di Tanjiro è decimata, ad eccezione della sorella Nezuko, la cui natura è tuttavia cambiata. Il protagonista dovrà trovare un modo per guarirla, anche a costo di diventare un cacciatore di demoni. L’opera di Gotoge è di sicuro uno degli shonen più seguiti e amati dal pubblico negli ultimi tempi, per cui è davvero imperdibile.

5 – One Piece | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Con questa serie assolutamente pop torniamo al 1997, quando Eiichiro Oda pubblica il primo volume di One Piece sulla rivista Weekly Shonen Jump. L’incredibile manga sui pirati, conquistando i lettori italiani dal 2001, diventa ben presto fonte d’ispirazione per uno degli anime che ha scritto la storia dell’intrattenimento, da allora fino ad oggi. L’anime di One Piece (1999) regna sovrano nella TV italiana a partire dal 2001 con la sua prima stagione East Blue. Nel corso degli anni, l’intero anime arriva a contare ben 1025 episodi in 20 stagioni, ancora in corso.

Nel mondo si è ormai diffusa la pirateria. Un giorno Gold Roger, re dei pirati, annuncia di aver nascosto un incredibile tesoro detto One Piece. Tra i giovani sognatori in cerca del tesoro c’è Monkey D. Rufy, un ragazzo con il corpo di gomma per aver mangiato uno dei frutti del diavolo. Rufy si imbatte presto nella nave della piratessa Albida: da quel momento, il giovane vuole divenire il re dei pirati, tra mille incredibili peripezie durante la ricerca del misterioso One Piece. Questo interminabile viaggio ha visto tantissimi cambiamenti: uno stile inconfondibile ma dalla qualità sempre più ricercata.

4 – Jujutsu Kaisen | Migliori serie tv anime Crunchyroll

La casa Shueisha comincia a pubblicare Jujutsu Kaisen di Gege Akutami nel 2018, mentre un anno dopo Panini Comics lavora all’edizione italiana. C’è poco tempo da perdere, nel 2020 nasce già un adattamento anime di MAPPA destinato a conquistare il pubblico. Tutti i fan dell’occulto e del sovrannaturale non possono non amare Jujutsu Kaisen. Un incipit in medias res travolgente catapulta già lo spettatore nel vivo della vicenda, senza troppi fronzoli.

Itadori Yuji è uno studente che frequenta il Club dell’Occulto. I suoi compagni, dopo aver trovato un misterioso sigillo, si cacciano nei guai: è il dito di Ryomen Sukuna, la più potente divinità demoniaca. Per salvarli, Yuji dovrà ingoiare il dito. È così che il demone si unisce alla sua persona, processo che il più potente degli stregoni, Satoru Gojo, controllerà passo dopo passo. Una volta entrato nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, egli dovrà cercare tutte le 20 dita di Sukuna per porre fine alla sua Maledizione. Anche se l’opera si ispira a tante altre, essa riesce a creare un universo tutto suo, convincente dall’inizio alla fine. Ogni personaggio ha un background preciso, essenziale.

3 – Dragon Ball | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Non ha bisogno di presentazioni il manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, originariamente pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 1984 al 1995, e poi raccolto in quarantadue volumi tankōbon, pubblicati dal 1985 al 1995 da Shūeisha. Prendendo ispirazione dal classico della letteratura cinese Il viaggio in Occidente, Dragon Ball ripercorre le avventure del protagonista Son Goku, tra gli ultimi cittadini di un pianeta ormai distrutto, dall’infanzia all’età adulta, mentre si allena nelle arti marziali ed esplora il mondo alla ricerca di sette sfere magiche, in grado di evocare un drago capace di esaudire un desiderio. Nel corso del suo viaggio Goku si fa molti amici e affronta numerosi antagonisti che minacciano la pace dell’universo.

Il successo pop di questa serie è stato eclatante. Il manga è stato adattato in due serie anime prodotte da Toei Animation: Dragon Ball e Dragon Ball Z, trasmesse in Giappone dal 1986 al 1996 e poi in Italia. Inoltre la Toei ha realizzato ventuno film cinematografici e tre special televisivi, oltre al sequel Dragon Ball GT e al midquel Dragon Ball Super, che seppure non hanno convinto tutti i fan sono riusciti ad avere a loro volta fortuna. Un fenomeno mediatico pluridecennale con il quale è inevitabile fare i conti se si parla di manga.

2 – Hunter x Hunter | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Madhouse è lo studio d’animazione del nuovo adattamento di Hunter x Hunter, manga di Yoshihiro Togashi. Distribuito nel 2011, è il reboot della prima versione anime, che risale al 1999 in Giappone e al 2007 qui in Italia. L’anime di Hunter x Hunter del 2011 narra un racconto avvincente con un design fresco e moderno, che si distingue per un’inusuale gestione delle storyline dei personaggi. Un altro punto di forza è la dettagliata caratterizzazione di tutti i personaggi, mai oscurati dal protagonista.

Gon, un ragazzo dalle mille risorse, decide di diventare Cacciatore per seguire le orme del padre e poter comprendere il motivo del suo abbandono. Partito per l’esame per diventare Hunter, il giovane protagonista incontra tre ragazzi che, ben presto, faranno parte del suo cammino: Leorio, Kurapika e Killua, ognuno desideroso di divenire un Cacciatore per uno scopo ben preciso. Riusciranno a ottenere i propri obiettivi?

1 – Mob Psycho 100 | Migliori serie tv anime Crunchyroll

Prima di scrivere One Punch Man, ONE lo scrittore dietro i web manga, creò anche un’altra grande opera, Mob Psycho 100. L’omonimo anime è trasposto dallo Studio Bones, in due spettacolari stagioni. Le vicende seguono Shigeo Kegayama, un ragazzino delle medie che viene soprannominato dai più col nome di Mob. Anche se non è un ragazzo appariscente, tutt’altro, è dotato di un grande potere nascosto.

Shigeo Kegayama fa infatti parte di un’agenzia spiritica gestita da Regen Arataka. Regen è per lo più un ciarlatano che cerca di truffare i clienti in ogni modo possibile e chiama Mob solo se ha effettivamente a che fare con uno spirito. Il truffatore però tiene al ragazzo, e lo considera suo allievo. Più Mob cresce però, più i suoi poteri diventano potenti e pericolosi. Cercare di vivere una vita quanto più normale possibile diventa quindi un’impresa, creando così un paradosso nella quotidianità del ragazzo.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, con titoli in costante aggiornamento. Appuntamento al mese prossimo con la lista delle migliori serie tv anime da vedere su Crunchyroll!

