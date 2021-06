Miglior Fitbit da acquistare | Giugno 2021

Il mondo degli indossabili è oramai diventato una giungla. Persino tra i prodotti offerti dallo stesso marchio vi sono diversi dispositivi destinati allo sport. Quale può essere una scelta giusta in base alle nostre necessità? Qual’è il miglior Fitbit da acquistare?

Prima di capire cosa acquistare, cerchiamo un attimo di analizzare il fenomeno degli “indossabili per lo sport”. Si tratta, in pratica, di prodotti pensati per fornire le statiche di ogni sessione di allenamento dello sportivo praticante.

Alcuni però fanno anche altro: forniscono ad esempio statistiche sul sonno e consentono di aiutare a mantenere un corretto regime alimentare. Secondo alcuni, sono anche utili per chi deve perdere peso poiché forniscono un resoconto del rapporto “consumo/ingresso” delle calorie assunte giornalmente.

Miglior Fitbit per sportivi occasionali

Per chi pratica sport occasionalmente non ha senso spendere più del dovuto: probabilmente basta un prodotto economico ma che al contempo tenga bene traccia di quella che è l’attività svolta. In casa Fitbit abbiamo a disposizione fondamentalmente 2 prodotti adatti allo scopo.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Inspire HR, Tracker per Fitness e Benessere, Nero Fitbit Inspire è un prodotto nuovo, disponibile con e senza HR, rivolto alle persona interessate a monitorare la propria attività. Unisex e molto elegante farà la felicità di molti.

Fitbit Flex 2, Braccialetto per Il Fitness Unisex-Adulto, Blu Marino, Taglia Unica FitBit Flex: si tratta del prodotto più semplice a listino. Si può inserire anche in una collana come ciondolo. Offre tutto quello che serve a chi pratica sport occasionalmente e non vuole spendere molto. Si presta bene anche al nuoto fra le altre cose.

Miglior Fitbit per gli sport all’aperto

Negli sport all’aperto è spesso il GPS l’accessorio più utile. Sarà quindi consigliabile orientarsi verso un prodotto che offra questa funzionalità. In casa Fitbit vi sono diverse opzioni.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Impermeabile fino a 50 m, Grafite/Nero, Taglia Unica FitBit Charge 3: si tratta dell’evoluzione del Fitbit charge 2. Un ottimo prodotto fra i miglior Fitbit che offre la possibilità di condividere il GPS con lo smartphone e la funzionalità di monitoraggio dei battiti cardiaci.

Fitbit Blaze, Smart Fitness Watch, Orologio con Touchscreen e GPS Wireless Unisex-Adulto, Nero, Large FitBit Blaze: la via di mezzo per chi vuole il GPS direttamente sul proprio dispositivo. Funziona molto bene. Unico limite non è possibile usarlo per le sessioni di nuoto.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Sense - Smartwatch Evoluto con Strumenti per la Salute del Cuore, Gestione dello Stress, Monitoraggio della Temperatura Cutanea, Nero (Carbon/Graphite) FitBit Sense: si tratta del top di gamma. Offre ovviamente il cardio frequenzimetro e in più è anche impermeabile, si potrà dunque anche usare per le sessioni di nuoto. Inoltre l’ampio schermo lo rende adatto a monitorare costantemente ogni fase del nostro allenamento.

Miglior Fitbit per gli sport al chiuso

Praticando sport al chiuso il GPS sarà probabilmente superfluo. Al contempo ad alcuni potrebbe servire una buona resistenza all’acqua (magari per il nuoto) oppure flessibilità nella tracciare esercizi specifici. Per fortuna il catalogo Fitbit è molto fornito anche in simile occasione.

Fitbit Alta HR, Braccialetto per Il Fitness + Battito Cardiaco Unisex-Adulto, Nero, Small FitBit Alta HR: il dispositivo che secondo Fitbit è rivolto maggiormente alle donne che in questa versione guadagna un ottimo cardio frequenzimetro. Grazie ad esso è possibile ottenere una buona tracciabilità di ogni passo dell’allenamento

(in offerta su amazon.it) Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica FitBit Versa 2: pensato anche per le donne, con funzioni dedicate a queste ultime. Funziona molto bene. Unico limite: non è possibile usarlo per le sessioni di nuoto. Sostituirà in tutto Blaze.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Impermeabile fino a 50 m, Grafite/Nero, Taglia Unica FitBit Charge 3: si tratta dell’evoluzione del Fitbit charge 2. Un ottimo prodotto che offre la possibilità di condividere il GPS con lo smartphone e la funzionalità di monitoraggio dei battiti cardiaci.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Charge 4: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Nero FitBit Charge 4: si tratta dell’evoluzione del Fitbit charge 3. Un ottimo prodotto che offre la possibilità di condividere il GPS con lo smartphone e la funzionalità di monitoraggio dei battiti cardiaci oltre che tutte le novità che nel mentre avevano introdotto i nuovi modelli di punta.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Sense - Smartwatch Evoluto con Strumenti per la Salute del Cuore, Gestione dello Stress, Monitoraggio della Temperatura Cutanea, Nero (Carbon/Graphite) FitBit Sense: si tratta del top di gamma. Offre ovviamente il cardio frequenzimetro e in più è anche impermeabile, si potrà dunque anche usare per le sessioni di nuoto. Inoltre l’ampio schermo lo rende adatto a monitorare costantemente ogni fase del nostro allenamento. Ciliegina sulla torta le sue funzioni smart.

Miglior Fitbit per uso a 360 gradi

Un uso a 360 gradi implica la necessità di tenere traccia non solo dell’attività sportiva ma anche delle condizioni di riposo unito spesso al regime alimentare. Servono quindi prodotti di punta.

Fitbit Alta HR, Braccialetto per Il Fitness + Battito Cardiaco Unisex-Adulto, Nero, Small FitBit Alta HR: : il dispositivo che secondo fitbit è rivolto maggiormente alle donne che in questa versione guadagna un ottimo cardio frequenzimetro. Grazie ad esso è possibile ottenere una buona tracciabilità di ogni passo della giornata. Presenti anche le notifiche.

Fitbit Charge 2, Braccialetto per Fitness e Battito Cardiaco Unisex-Adulto, Nero, Large FitBit Charge 2: si tratta dell’evoluzione del Fitbit Charge. Lo abbiamo recensito sul nostro sito. Offre un dettagliato monitoraggio del sonno oltre che un ottimo cardio frequenzimetro che lo rende un fedele compagno. Presenti anche le notifiche di un’app di messaggistica a scelta, a breve verrà sostituito dal Charge 3.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Impermeabile fino a 50 m, Grafite/Nero, Taglia Unica FitBit Charge 3: si tratta dell’evoluzione del Fitbit charge 2. Un ottimo prodotto fra i miglior Fitbit che offre la possibilità di condividere il GPS con lo smartphone, un dettagliato monitoraggio del sonno oltre che un ottimo cardio frequenzimetro per il monitoraggio dei battiti cardiaci.

(in offerta su amazon.it) Fitbit Charge 4: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Nero FitBit Charge 4: si tratta dell’evoluzione del Fitbit charge 3. Un ottimo prodotto che offre la possibilità di condividere il GPS con lo smartphone e la funzionalità di monitoraggio dei battiti cardiaci oltre che tutte le novità che nel mentre avevano introdotto i nuovi modelli di punta.

Fitbit Blaze, Smart Fitness Watch, Orologio con Touchscreen e GPS Wireless Unisex-Adulto, Nero, Large FitBit Blaze: la via di mezzo per chi vuole il GPS direttamente sul proprio dispositivo. Funziona molto bene. Unico limite non è possibile usarlo per le sessioni di nuoto. Altrimenti offre praticamente tutte le caratteristiche del fratello maggiore!

(in offerta su amazon.it) Fitbit Sense - Smartwatch Evoluto con Strumenti per la Salute del Cuore, Gestione dello Stress, Monitoraggio della Temperatura Cutanea, Nero (Carbon/Graphite) FitBit Sense: si tratta del top di gamma. Offre ovviamente il cardio frequenzimetro e in più è anche impermeabile, si potrà dunque anche usare per le sessioni di nuoto. Inoltre l’ampio schermo lo rende adatto a monitorare costantemente ogni passo della nostra giornata. Offre ovviamente un completo sistema di notifiche e grazie all’ampio schermo si può tener traccia di ogni cosa.

Miglior Fitbit da acquistare: la lista!

Ecco i migliori Fitbit ad oggi disponibili!

Buon allenamento!

La nostra guida sul miglior Fitbit da acquistare si conclude qui, appuntamento al prossimo mese. Buon allenamento!