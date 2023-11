A cosa servono le tecnologie ATX 3.0 e PCIe 5 in un alimentatore?

Da non perdere!

ATX 3.0 e PCIe 5 rappresentano una svolta significativa nel mondo degli alimentatori per PC, portando con sé benefici tangibili in potenza, efficienza ed affidabilità, e aprendo la strada a nuove possibilità nelle configurazioni dei PC di prossima generazione.

La definizione di valori target superiori della potenza nominale in ATX 3.0 migliora anche l’affidabilità, permettendo alle connessioni PCIe di gestire variazioni di carico significative senza compromettere la stabilità del sistema .

Ma non è solo una questione di potenza. ATX 3.0 e PCIe 5 sono progettati per essere più efficienti, riducendo le perdite di energia. Il connettore 12VHPWR di ATX 3.0 utilizza un design più efficiente, mentre PCIe 5 offre una maggiore velocità di trasferimento dati con la stessa quantità di energia, promuovendo l’efficienza energetica.

Passando a PCIe 5, questa nuova versione dello standard PCI Express ridefinisce le specifiche tecniche delle connessioni per schede grafiche e altri dispositivi di espansione. La principale pietra miliare di PCIe 5 è la velocità di trasferimento dati che raggiunge i 64 GB/s , raddoppiando la capacità del suo predecessore, PCIe 4.0, che si fermava a 32 GB/s.

Un altro punto saliente di ATX 3.0 è la definizione di valori target superiori alla potenza nominale. Questo significa che le connessioni PCIe per le schede grafiche sono ora in grado di gestire variazioni di carico fino a tre volte il consumo energetico , migliorando notevolmente l’affidabilità e la stabilità dei sistemi.

ATX 3.0 rappresenta l’evoluzione dello standard ATX, che stabilisce le caratteristiche tecniche degli alimentatori per computer. Le novità di ATX 3.0 includono il supporto per il connettore 12VHPWR , un’innovazione cruciale. Questo connettore a 16 pin offre un’energia più potente ed efficiente alle schede grafiche, raggiungendo una potenza massima di 600 W, contro i precedenti 288 W degli standard PCIe 8-pin e 150 W dei PCIe 6-pin.

In questo articolo andremo a vedere che cosa sono nello specifico le tecnologie ATX 3.0 e PCIe 5 nei nuovi tipi di alimentatore per PC

