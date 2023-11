Grand Theft Auto 6: Strauss Zelnick, “mai cantar vittoria troppo presto” sulle aspettative

“Tendiamo a non fissare aspettative per le uscite future”, dichiara Strauss Zelnick di Take-Two su Grand Theft Auto 6 prima del reveal

L’attesa per il tanto agognato reveal di Grand Theft Auto 6 è tanta, e tanto è il nervosismo per la delicata questione dei diritti dei doppiatori, ma una cosa è certa: Strauss Zelnick di Take-Two preferisce che si proceda con passo felpato sulle aspettative. Con una data di uscita fissata per il 2025 dalle voci di corridoio, l’hype non manca ma è l’amministratore delegato del publisher a voler mordere il freno sulle speculazioni. “Tendiamo a non fissare mai aspettative in particolare per le future uscite,” dichiara Zelnick. “Il nostro lavoro è quello di essere la compagnia di intrattenimento più creativa, più innovativa e più efficiente al mondo.” E come dargli torto, aggiungeremmo noi.

“We don’t tend to set particular expectations for any future releases. We stay away from claiming victory until it’s occurred – but we’re super optimistic about the company’s line up across the board” Take-Two CEO Straus Zelnick talks GTA 6:https://t.co/SjLyQDUpvS pic.twitter.com/YMAZsnXx3y — GamesIndustry (@GIBiz) November 9, 2023

Parla Strauss Zelnick: aspettative proporzionate per Grand Theft Auto 6 (cioè comunque alte)

“Tutti i nostri team creativi al lavoro per le nostre etichette”, prosegue Zelnick, “cercano di mirare alla perfezione. E il risultato è che abbiamo 11 franchise con oltre cinque milioni di unità per titolo, con la più grande e variegata raccolta di proprietà intellettuali tra console e mobile nel business dell’intrattenimento.” Ed è proprio per questo che Take-Two non vuole “cantar vittoria” troppo presto. “Diventare la seconda compagnia di intrattenimento elettronico al mondo è il risultato nato dalla nostra strategia e dagli sforzi straordinari dei nostri team. Quindi evitiamo di cantare vittoria prima di arrivarci – ma siamo molto ottimisti per la lineup dell’azienda.” E restiamo a vedere pure noi, visto che manca poco.

