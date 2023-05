Recensione Dark Power Pro 13: be quiet! si adatta ai nuovi standard

In questa recensione vedremo da vicino l’alimentatore Dark Power Pro 13, un alimentatore con standard ATX 3.0. Molte novità e una struttura che si rinnova dopo molti anni, ma con grande stile

Come sottolineiamo spesso, quando si crea una build per un nuovo PC, si può cercare di risparmiare su molti componenti.

Si potrebbe optare per una scheda video meno potente o un processore meno performante, ma sicuramente non bisogna lesinare sull’alimentatore! È il cuore pulsante del nostro PC e se i componenti non ricevono l’alimentazione adeguata, i problemi potrebbero essere significativi.

Naturalmente, l’alimentatore non è l’unico elemento cruciale per una build sicura, ma insieme a un buon dissipatore, si garantisce la stabilità della build.

Con il nuovo standard, si assicura soprattutto l’alimentazione delle nuove schede video attualmente disponibili sul mercato, ma si guarda anche al futuro.

Unboxing ed estetica | Recensione be quiet! Dark Power Pro 13

L’esperienza di unboxing ed estetica dell’alimentatore be quiet! Dark Power Pro 13 è davvero soddisfacente. La confezione è un’elegante scatola nera, di dimensioni notevoli, almeno il doppio di un alimentatore standard.

Il materiale utilizzato è cartone, ma è rivestito con uno strato sottile di carta che conferisce una sensazione vellutata al tatto.

Sebbene la confezione sia semplice, si fa notare soltanto la scritta con il nome dell’alimentatore (Dark Power Pro 13). All’interno, troviamo due scomparti separati dalla schiuma espansa: uno per l’alimentatore stesso e l’altro per la zona dei cavi.

Quest’ultima è suddivisa in diversi ripiani per ospitare i vari cavi in modo ordinato e accessibile.

Caratteristiche tecniche | Recensione be quiet! Dark Power Pro 13

Ecco una carrellata delle principali peculiarità di questo alimentatore.

Potenza di output : 1300W

: 1300W Form factor : ATX

: ATX Certificazione : 80 PLUS Titanium/ ATX 3.0

: 80 PLUS Titanium/ ATX 3.0 Ventola: Ventola Silent Wings senza telaio per un funzionamento praticamente impercettibile

Ventola Silent Wings senza telaio per un funzionamento praticamente impercettibile Cavi: totalmente modulari

Questo alimentatore è appositamente progettato per soddisfare le esigenze delle moderne build di nuova generazione, puntando a offrire prestazioni durature nel tempo e adattabilità alle evoluzioni tecnologiche.

Utilizzo e funzionalità | Recensione be quiet! Dark Power Pro 13

L’alimentatore è stato messo alla prova su diverse testbench, ad ogni modo quella che reputiamo essere quella di riferimento sarà la seguente:

Il Dark Power Pro 13 di be quiet! rappresenta un alimentatore all’avanguardia che soddisfa le esigenze delle build di nuova generazione. Il nuovo standard PCIe 5 si occupa in modo efficace del crescente consumo energetico delle schede grafiche, stabilendo una media massima di consumo di 600W.

Questo standard introduce anche il connettore di alimentazione ausiliario 12VHPWR, che definisce i limiti per i picchi di carico a breve termine, tre volte il consumo energetico medio delle GPU entro un intervallo di 100 microsecondi.

Ciò che rende il Dark Power Pro 13 ancora più notevole è il fatto che supporta lo standard ATX 3.0, che per la prima volta definisce valori target superiori alla potenza nominale dell’alimentatore. Ciò significa che le connessioni PCIe per le schede grafiche possono gestire variazioni di carico fino a tre volte il consumo energetico. È importante sottolineare che il Dark Power Pro 13 va oltre le aspettative, offrendo tutte le peculiarità necessarie per soddisfare le esigenze del PCIe 5 e garantendo un’adeguata gestione del carico energetico.

Non solo un nuovo standard!

Oltre alle sue prestazioni eccezionali, il Dark Power Pro 13 dimostra un’alta affidabilità nel sostenere carichi elevati. Durante i nostri test di gioco e stress test su tutte le componenti, non abbiamo mai riscontrato picchi di tensione o problemi di sorta. Le temperature sono sempre rimaste stabili entro i limiti normali, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

Da notare anche che il Dark Power Pro 13 include un connettore VGA della serie 4000. Abbiamo preferito utilizzare il cavo be quiet! anziché quello incluso nella confezione della nostra RTX 4080.

Oltre alla comodità di non dover utilizzare uno sdoppiatore per i cavi di alimentazione, il cavo be quiet! garantisce un flusso energetico costante e mantiene le temperature necessarie per un corretto flusso di corrente, contribuendo a una migliore efficienza complessiva del sistema. Con il Dark Power Pro 13, si ottiene un alimentatore di alta qualità che soddisfa le esigenze delle schede grafiche più avanzate presenti sul mercato.

Chi dovrebbe acquistare questo alimentatore?

È importante notare che la versione da 1300 Watt del Dark Power Pro 13 potrebbe essere considerata un po’ esagerata per la maggior parte delle build attuali. Tuttavia, se si guarda al futuro e si prevede di effettuare aggiornamenti o di utilizzare componenti ad alta potenza, potrebbe essere una scelta vincente.

Considerando l’evoluzione tecnologica e il continuo aumento delle esigenze energetiche dei componenti hardware, investire in un alimentatore con una capacità di 1300 Watt potrebbe garantire una maggiore durata nel tempo e la possibilità di affrontare con sicurezza eventuali upgrade futuri.

Tuttavia, è importante valutare attentamente le specifiche del proprio sistema e le reali esigenze energetiche prima di prendere una decisione sull’acquisto di un alimentatore di tale potenza. Un alimentatore sovradimensionato potrebbe comportare un consumo energetico inefficiente e un aumento dei costi energetici a lungo termine.

In definitiva, la versione da 1300 Watt del be quiet! Dark Power Pro 13 potrebbe essere una scelta vincente per coloro che cercano una soluzione futura-proof e desiderano avere una maggiore flessibilità per l’espansione e l’aggiornamento del proprio sistema.

9.5 Potenza e silenzio Punti a favore Elevata efficienza energetica

Elevata efficienza energetica Silenziosità

Silenziosità Prestazioni e affidabilità Punti a sfavore Dimensioni e peso

Dimensioni e peso Prezzo

Prezzo Potenza sovradimensionata per alcune build