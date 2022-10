Be quiet! presenta il cavo adattatore 12VHPWR per le schede grafiche RTX 4090 e RTX 4080, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, presenta oggi il cavo adattatore 12VHPWR, a 12+4 pin, per gli alimentatori ATX 2.X conformi. Questo cavo offre un’alternativa agli ingombranti e, corti adattatori standard forniti con le schede grafiche di nuova generazione come i modelli GeForce RTX 4090 e 4080 di Nvidia. Presenta un’elegante custodia nera e collega due prese Be Silent! PCI-Express a 12 pin su alimentatori compatibili per una potenza massima di 600 watt.

Mentre il cavo adattatore 12VHPWR, funziona con tutti gli attuali alimentatori che dispongono di almeno due prese be quiet! PCI-Express, si consiglia comunque agli utenti di verificare le raccomandazioni di alimentazione del produttore della scheda grafica. Di seguito sono riportate le raccomandazioni generali per le nuove schede Founders Edition di Nvidia.

Per prepararsi ai futuri lanci di GPU, be quiet! sta anche lavorando ad alimentatori compatibili con ATX 3.0. Il lancio di Dark Power 13 è previsto per l’inizio del 2023, mentre Dark Power Pro 13, seguirà un po’ più tardi. Anche altre serie di alimentatori della gamma saranno rielaborate per la compatibilità con ATX 3.0 nel prossimo futuro.

Disponibilità

Il cavo be quiet! 12VHPWR, è disponibile da oggi al prezzo consigliato di € 19,90. Cosa ne pensate di questo nuovo cavo adattatore 12VHPWR, per le schede grafiche RTX 4090 e RTX 4080 di be quiet!? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.