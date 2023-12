Il Natale 2023 si avvicina e tra le idee regalo consigliamo la Leica Sofort 2, una istantanea elegante e perfetta per gli appassionati di fotografia

Con il Natale che si avvicina, sappiamo che per un appassionato di fotografia, una macchina fotografica istantanea è un regalo sempre apprezzato. E qui, vogliamo consigliare la Leica Sofort 2, la macchina fotografica digitale istantanea firmata dalla casa di produzione che ha fatto la storia della fotografia.

Che si tratti di un viaggio in macchina, di una festa o della famiglia, l’elegante e compatto Leica SOFORT 2 è il vostro compagno costante. Immergetevi nel momento e traete ispirazione. Quando vi imbattete in un momento speciale, inquadratelo e catturatelo in modo rapido e creativo con facilità. La facilità d’uso della Leica SOFORT 2, la connettività senza soluzione di continuità e le funzioni creative vi danno il pieno controllo e grazie alla connessione continua con l’app Leica FOTOS, è possibile trasferire e stampare immagini da altre fotocamere Leica.

Design raffinato e minimalista, connettività rapida e molteplici funzionalità creative: questa fotocamera istantanea ibrida può diventare una compagna elegante e divertente da portare sempre con sè.

Idee regalo Natale: Leica Sofort 2

La Leica SOFORT 2 offre una varietà di possibilità creative con le sue 10 opzioni come stili di pellicola e 10 stili di lenti. Con Filmstyles si può scegliere il filtro perfetto in base al tuo umore, aggiungendo un tocco di nostalgia, vivacità o eleganza agli scatti. In aggiunta, si trova anche l’opzione Lensstyles, che consente di sperimentare vari effetti, come fisheye, macro e doppia esposizione. Una delle caratteristiche più straordinarie della Leica SOFORT 2 è la sua capacità di stampa selettiva. Con questa funzione puoi essere più accorto nelle tue scelte di stampa, assicurandoti che solo gli scatti migliori arrivino nel mondo fisico. Ciò ti consente di ottimizzare ciò che stai stampando, per non sprecare delle foto.

Idee regalo Natale: Leica Sofort 2 | caratteristiche tecniche

Sensore

Dimensioni del sensore Sensore CMOS, 1/5 pollici

Filtri Filtro per la separazione RGB

Formato file JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Risoluzione foto 2560 x 1920 pixel (4,9 MP)

Dimensione file Circa 1,2 MB

Spazio colore sRGB

Obiettivo

Modello Leica Summar 1:2/2.4 (corrisponde a circa 28 mm del pieno formato)

Range del diaframma f2 – f16 (controllo automatico dell’esposizione)

Funzioni creative NormaleNormale, VignettaturaVignettatura, Effetto flouEffetto flou, SfocaturaSfocatura, FisheyeFisheye,ViraggioViraggio, Perdita di lucePerdita di luce, SpecchioSpecchio, Doppia esposizioneDoppia esposizione, Half-frameHalf-frame

Stampa delle foto

Varianti di stampa Le immagini contenute nella memoria interna e nella scheda di memoria utilizzata possono essere stampate.

dopo la stampa si possono inviare foto alla fotocamera per la stampa anche tramite la app. Risoluzione di stampa 1600 x 600 pixel (800 x 600 pixel per la stampa tramite la app Leica FOTOS)

Pellicole compatibili Pacco di pellicole istantanee Leica:

Sofort color film pack (mini), warm white: 19677, Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678, Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Effetti Pellicola per la stampa NormaleNormale, VividoVivido, SbiaditoSbiadito, SchermoSchermo, MonocromaticoMonocromatico, SeppiaSeppia, GialloGiallo, RossoRosso, BluBlu, VintageVintage

Durata di stampa dell’immagine Circa 16 secondi

Durata di sviluppo Circa 90 secondi

Formato della pellicola 86 x 54 mm

Formato della pellicola 62 x 46mm

Monitor

Monitor 3” TFT LCD, circa 460 000 punti (dots)

Otturatore

Tempi di posa 1⁄4 – 1⁄8000 s (controllo automatico dell’esposizione)

Messa a fuoco

Campo di lavoro 10 cm a ∞

Modalità di messa a fuoco AFs

