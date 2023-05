David di Donatello 2023: la lista completa di tutti i vincitori!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista completa di tutti i vincitori alla premiazione dei David di Donatello 2023, presentati ieri in prima serata su Rai1 da Carlo Conti e Matilde Gioli

Come ogni anno in prima serata Rai1 ha trasmesso la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, con la conduzione di Carlo Conti insieme a Matilde Gioli. Tra 23 film candidati alla 68° edizione dei Premi David di Donatello, titoli e interpretazioni, performance tecniche o artistiche di primo livello hanno gareggiato per i venti categorie. Accanto alla selezione ufficiale di cui vi diremo tra poco vi sono stati i David speciali anticipati nei giorni scorsi alla produttrice Marina Cicogna (alla carriera), a Enrico Vanzina e Isabella Rossellini. Il David dello spettatore, per il film italiano che ha incassato di più, è andato a Il grande giorno, mentre Le otto montagne ha ottenuto il David di Donatello per il miglior film. Vediamo insieme quali sono stati i premi assegnati.

I vincitori dei David di Donatello 2023: la lista completa!

Di seguito troverete singoli elenchi contenenti le nomination e, evidenziati in grassetto, i vincitori del David di Donatello 2023. Fra le grandi sorprese, Barbara Ronchi che ha vinto come migliore attrice per Settembre, prevalendo su Penelope Cruz e Margherita Buy, fra le altre. Sempre nelle attrici, ma non protagoniste, Emanuela Fanelli, all’esordio al cinema in Siccità, ha vinto superando Giovanna Mezzogiorno e Aurora Quattrocchi. Fra i momenti più alti il bellissimo discorso di ringraziamento di Fabrizio Gifuni, sinceramente emozionato dopo aver vinto come miglior attore per l’enorme interpretazione in Esterno notte di Marco Bellocchio.

Miglior Film | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Film:

ESTERNO NOTTE (regia di Marco Bellocchio)

IL SIGNORE DELLE FORMICHE (regia di Gianni Amelio)

LA STRANEZZA (regia di Roberto Andò)

LE OTTO MONTAGNE (regia di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh)

NOSTALGIA (regia di Mario Martone)

Miglior Regia – Miglior Esordio alla regia | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Regia:

Esterno notte – Marco BELLOCCHIO

Il signore delle formiche – Gianni AMELIO

La stranezza – Roberto ANDÒ

Le otto montagne – Felix VAN GROENINGEN, Charlotte VANDERMEERSH

Nostalgia – Mario MARTONE

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Esordio alla regia:

Amanda – Carolina CAVALLI

Marcel! – Jasmine TRINCA

Margini – Niccolò FALSETTI

Settembre – Giulia Louise STEIGERWALT

Spaccaossa – Vincenzo PIRROTTA

Migliore Sceneggiatura originale e non originale | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Sceneggiatura originale:

Astolfo – Gianni DI GREGORIO, Marco PETTENELLO

Chiara – Susanna NICCHIARELLI

Esterno notte – Marco BELLOCCHIO, Stefano BISES, Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO

Il signore delle formiche – Gianni AMELIO, Edoardo PETTI, Federico FAVA

L’immensità – Emanuele CRIALESE, Francesca MANIERI, Vittorio MORONI

La stranezza – Roberto ANDÒ, Ugo CHITI, Massimo GAUDIOSO

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Sceneggiatura originale:

Bentu – Salvatore MEREU

Brado – Massimo GAUDIOSO, Kim ROSSI STUART

Il colibrì – Francesca ARCHIBUGI, Laura PAOLUCCI, Francesco PICCOLO

Le otto montagne – Felix VAN GROENINGEN, Charlotte VANDERMEERSH

Nostalgia – Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO

Migliore Produttore | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Produttore:

Esterno notte – Lorenzo MIELI per THE APARTMENT una società del gruppo FREMANTLE; Simone GATTONI per KAVAC FILM

La stranezza – Angelo BARBAGALLO per BIBI FILM; Attilio DE RAZZA per TRAMP LIMITED; con MEDUSA FILM e RAI CINEMA

Le otto montagne – WILDSIDE una società del gruppo FREMANTLE; RUFUS; MENUETTO; PYRAMIDE PRODUCTIONS; VISION DISTRIBUTION; in collaborazione con ELASTIC; con la partecipazione CANAL+ e CINÉ+; in collaborazione con SKY

Nostalgia – MEDUSA FILM; Maria Carolina TERZI, Luciano e Carlo STELLA per MAD ENTERTAINMENT; Roberto SESSA per PICOMEDIA; Angelo LAUDISA per ROSEBUD ENTERTAINMENT PICTURES

Princess – Carla ALTIERI, Roberto DE PAOLIS per YOUNG FILMS; Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI, Viola PRESTIERI per INDIGO FILM; RAI CINEMA

Migliore Attrice protagonista – Migliore Attore protagonista | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Attrice protagonista:

Amanda – Benedetta PORCAROLI

Esterno notte – Margherita BUY

L’immensità – Penelope CRUZ

Settembre – Barbara RONCHI

Siccità – Claudia PANDOLFI

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Attore protagonista:

Esterno notte – Fabrizio GIFUNI

Il signore delle formiche – Luigi LO CASCIO

La stranezza – FICARRA e PICONE

Le otto montagne – Alessandro BORGHI

Le otto montagne – Luca MARINELLI

Migliore Attrice non protagonista – Migliore Attore non protagonista | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Attrice non protagonista:

Amanda – Giovanna MEZZOGIORNO

Esterno notte – Daniela MARRA

La stranezza – Giulia ANDÒ

Nostalgia – Aurora QUATTROCCHI

Siccità – Emanuela FANELLI

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Attore non protagonista:

Esterno notte – Fausto RUSSO ALESI

Esterno notte – Toni SERVILLO

Il signore delle formiche – Elio GERMANO

Le otto montagne – Filippo TIMI

Nostalgia – Francesco DI LEVA

Migliore Fotografia | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Fotografia:

Esterno notte – Francesco DI GIACOMO

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene – Giovanni MAMMOLOTTI

La stranezza – Maurizio CALVESI

Le otto montagne – Ruben IMPENS

Nostalgia – Paolo CARNERA

Migliore Compositore – Migliore Canzone originale | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Compositore:

Esterno notte – Fabio Massimo CAPOGROSSO

Il pataffio – Stefano BOLLANI

La stranezza – Michele BRAGA, Emanuele BOSSI

Le otto montagne – Daniel NORGREN

Siccità – Franco PIERSANTI

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Canzone originale:

Diabolik – Ginko all’attacco! – SE MI VUOI Musica, testi e interpretazione di DIODATO

Il colibrì – CARO AMORE LONTANISSIMO Musica di Sergio ENDRIGO Testi di Riccardo SENIGALLIA Interpretata da Marco MENGONI

Il pataffio – CULI CULAGNI Musica di Stefano BOLLANI Testi di Luigi MALERBA, Stefano BOLLANI Interpretata da Stefano BOLLANI

Margini – LA PALUDE Musica e testi di Niccolò FALSETTI, Giacomo PIERI, Alessio RICCIOTTI, Francesco TURBANTI Interpretata da Francesco TURBANTI, Emanuele LINFATTI, Matteo CREATINI

Ti mangio il cuore – PROIETTILI (TI MANGIO IL CUORE) Musica di Joan THIELE, Elisa TOFFOLI, Emanuele TRIGLIA Testi e interpretazione di ELODIE, Joan THIELE

Migliore Scenografia | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Scenografia:

Esterno notte – Scenografia Andrea CASTORINA Arredamento Marco MARTUCCI, Laura CASALINI

Il signore delle formiche Scenografia Marta MAFFUCCI Arredamento Carolina FERRARA

L’ombra di Caravaggio – Scenografia Tonino ZERA Arredamento Maria Grazia SCHIRIPPA, Marco BAGNOLI

La stranezza – Scenografia Giada CALABRIA Arredamento Loredana RAFFI

Le otto montagne – Scenografia Massimiliano NOCENTE Arredamento Marcella GALEONE

Migliori Costumi – Miglior Trucco – Miglior Acconciatura | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliori Costumi:

Chiara – Massimo CANTINI PARRINI

Esterno notte – Daria CALVELLI

Il signore delle formiche – Valentina MONTICELLI

L’ombra di Caravaggio – Carlo POGGIOLI

La stranezza – Maria Rita BARBERA

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Trucco

Dante – Federico LAURENTI , truccatore prostetico o special make-up LORENZO TAMBURINI

Esterno notte – Enrico IACOPONI

Il colibrì – Paola GATTABRUSI, truccatore prostetico o special make-up LORENZO TAMBURINI

Il signore delle formiche – Esmé SCIARONI

L’ombra di Caravaggio – Luigi ROCCHETTI

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Acconciatura:

Esterno notte – Alberta GIULIANI

Il signore delle formiche – Samantha MURA

L’immensità – Daniela TARTARI

L’ombra di Caravaggio – Desiree CORRIDONI

La stranezza – Rudy SIFARI

Migliore Montaggio – Miglior Suono – Migliori Effetti visivi VFX | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Montaggio:

Esterno notte – Francesca CALVELLI con la collaborazione di Claudio MISANTONI

Il signore delle formiche – Simona PAGGI

La stranezza – Esmeralda CALABRIA

Le otto montagne – Nico LEUNEN

Nostalgia – Jacopo QUADRI

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Suono:

Esterno notte – Presa diretta Gaetano CARITO Post-Produzione Lilio ROSATO Mix Nadia PAONE

Il signore delle formiche – Presa diretta Emanuele CICCONI Post-Produzione Mimmo GRANATA Mix Alberto BERNARDI

La stranezza – Presa diretta Carlo MISSIDENTI Post-Produzione Marta BILLINGSLEY Mix Gianni PALLOTTO

Le otto montagne – Presa diretta Alessandro PALMERINI Post-Produzione Alessandro FELETTI Mix Marco FALLONI

Nostalgia – Presa diretta Emanuele CECERE Post-Produzione Silvia MORAES Mix Giancarlo RUTIGLIANO

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliori Effetti visivi VFX:

Dampyr – Alessio BERTOTTI, Filippo ROBINO

Diabolik – Ginko all’attacco! – Simone SILVESTRI, Vito PICCHINENNA

Esterno notte – Massimo CIPOLLINA

Le otto montagne – Rodolfo MIGLIARI

Siccità – Marco GERACITANO

Migliore Documentario | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Documentario:

Il cerchio, di Sophie CHIARELLO

In viaggio, di Gianfranco ROSI

Kill Me If You Can, di Alex INFASCELLI

La timidezza delle chiome, di Valentina BERTANI

Svegliami a mezzanotte, di Francesco PATIERNO

Migliore Film internazionale – Miglior Cortometraggio | David di Donatello 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Film internazionale:

Bones and All, di Luca Guadagnino (Vision Distribution)

Elvis, di Baz Luhrmann (Warner Bros. Pictures)

Licorice Pizza, di Paul Thomas Anderson (Eagle Pictures)

The Fabelmans, di Steven Spielberg (01 Distribution)

Triangle of Sadness, di Ruben Östlund (Teodora Film)

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Cortometraggio:

Albertine Where Are You?, di Maria GUIDONE

Ambasciatori, di Francesco ROMANO

Il barbiere complottista, di Valerio FERRARA (VINCITORE)

Le variabili dipendenti, di Lorenzo TARDELLA

Lo chiamavano Cargo, di Marco SIGNORETTI

Una voce ai giovani!

Questi erano tutti i vincitori alla cerimonia dei David di Donatello 2023. Ma prima di concludere un’ultima categoria a parte, quella del David Giovani, che viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado. Ad aggiudicarsi il premio è stato L’ombra di Caravaggio, di Michele PLACIDO. Fateci sapere che cosa ne pensate di queste premiazioni qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.