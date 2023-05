Kinguin: migliori offerte sui videogiochi

Maggio fa rima con coraggio, quello di sfornare offerte una dietro l’altra: ecco le migliori disponibili al momento sul sito di Kinguin!

La settimana scorsa vi abbiamo segnalato una tra le offerte migliori per Dead Island 2, ma il panorama di Kinguin è immenso e i videogiochi che vi proponiamo oggi non fanno altro che ricordarcelo. A sfilare troverete titoli del calibro di Grand Theft Auto V, No Man’s Sky e Gotham Knights, giusto per fare tre esempi. Tra poco dipaneremo la matassa di giochi che abbiamo trovato nel cestino delle occasioni, ma vi consigliamo di tenere a mente che la percentuale di sconti tende a fluttuare costantemente. In altre parole, vi consigliamo dunque di tenere sott’occhio i link di oggi, soprattutto se gli sconti variano!

Offerte a valanga: l’abbuffata di videogiochi di Kinguin

I videogiochi tra le offerte di Kinguin non si limitano certo ai primi tre elencati qui sopra. Potete trovare infatti anche Back 4 Blood, Monster Hunter Rise sia in edizione deluxe che in versione base, Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village, Assassin’s Creed Valhalla, Monster Hunter World e Death Stranding. Naturalmente questi titoli sono solo la punta dell’iceberg, ma per le percentuali che abbiamo visto (alla stesura dell’articolo, è sempre bene ricordarlo) non abbiamo proprio potuto fare a meno di segnalarveli. Specie se sfruttate anche lo sconto di metà settimana, in scadenza il 13 maggio!

Abbiamo cianciato anche troppo. Ecco gli sconti in questione!

Ora sta a voi dirci la vostra: avete adocchiato qualcosa di intrigante? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale sempre sul sito del pinguino imperatore.