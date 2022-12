La nostra top 10 dei migliori film del 2022

Sta per giungere a conclusione l’anno ed è tempo di bilanci: la redazione di tuttoteK vi presenta la top 10 dei migliori film del 2022

Il 2022 che sta per concludersi ha visto un ritorno dei film nelle sale cinematografiche, e sia pure con una certa cautela sono stati molti i titoli interessanti che hanno calcato le scene. Non è mancata la qualità, con alcune produzioni che hanno fatto da volano per il settore. Noi di tuttoteK abbiamo provato a enucleare i migliori film del 2022, interpellando all’uopo tutta la redazione. I seguenti dieci titolo sono il risultato di questa votazione. Inutile dire che la scelta è stata dettata anche dai gusti personali e che non pensiamo di detenere la verità assoluta in tema. Anche per questo, fateci sapere nei commenti qual è la vostra serie del cuore del 2022!

I migliori film del 2022: la nostra top 10

In questa lista dei migliori film usciti nell’anno in corso in Italia abbiamo provato a spaziare tra i vari generi e le varie nazionalità, non considerando solamente il successo di pubblico più o meno vasto che il singolo titolo ha riscosso. Ecco quindi la nostra top 10!

10 – Siccità

Una trama all’americana (un postapocalittico in cui a Roma non c’è più acqua da tre anni) e una mentalità, stile e scrittura italianissime (Paolo Virzì ma anche Francesco Piccolo e Francesca Archibugi) creano un connubio arrivato al di là delle più rosee aspettative. Nato per parlare della pandemia tramite una metafora non molto sottile, questo film è molto di più, è un viaggio in tutte le zone di Roma che rappresentano tutte le possibilità della nostra società (ricchi, poveri, famosi, marginali, accademici, ignoranti, pigri, attivi, scemi, predatori e prede) a contatto con una situazione estrema che ne lascia uscire il vero carattere. Il tono è tragico e quindi umoristico, la recitazione di tutti i coinvolti è ottima e lo spirito ottimista dentro ad uno scenario tragico, un’aria positiva e solare in una storia in cui niente va a finire bene, è la rappresentazione cinematografica più flagrante dello spirito di un popolo. Siccità è entrato meritoriamente nella lista dei migliori film dell’anno.

9 – Top Gun: Maverick | I migliori film del 2022

Tom Cruise firma un nuovo blockbuster, con i consueti stunt e trionfa tra pubblico e critica rimanendo fedele a Christopher McQuarrie. Alle scene d’azione più irreali si affianca una scrittura attenta e quella che poteva essere un’operazione nostalgia è in realtà un film originale, pieno di voglia di fare azione con qualità. È la cosa più banale del mondo raccontare di un eroe all’americana che alla fine ce la fa, eppure quando Maverick (ancora una volta) rende possibile una missione impossibile non possiamo che esultare. Un lavoro eccellente di montaggio e sonoro mostrano una volta ancora il cinema americano al suo top.

8 – Belfast

Girato in un bellissimo bianco e nero, con questa pellicola da lui scritta e diretta, Kenneth Branagh racconta la sua (autobiografica) infanzia nell’omonimo quartiere operaio durante la tumultuosa estate del 1969, al culmine del malcontento sociale: Cattolici e Protestanti, amorevoli vicini solo un istante prima, diventano improvvisamente nemici mortali.

7 – Licorice Pizza | I migliori film del 2022

Ancora una volta Paul Thomas Anderson porta in sala un cinema di grandissima qualità, uno così libero che contiene dentro di sé molti film diversi, uno così ben fatto che è capace già nella prima scena di farci innamorare di due personaggi di cui non sappiamo niente ma la cui interazione è in sé una calamita. Lungo questa storia di un ragazzo giovane ma pieno di voglia di essere grande e una ragazza più grande che invece è irrisolta, c’è il segreto della vita in una zona periferica, delle aspirazioni e della tenerezza dei 20 anni.

6 – The Batman

C’è qualcosa in questo personaggio che è capace di tirare fuori il meglio dai cineasti. Anche questa nuova versione con Robert Pattinson che poteva sembrare rischiosa si è rivelata fantastica. Bruce Wayne ha iniziato da poco il suo secondo lavoro notturno, è inesperto ed è trattato come un ragazzino. La colonna sonora dei Nirvana in coppia con una fotografia cupa eccezionale parla di rabbia giovanile, disillusione e senso di estraneità rispetto al mondo. Un vero reietto che si sente diverso in una città che non fa che peggiorare, lungo un film-fiume che tiene costantemente alta l’attenzione dello spettatore.

5 – Elvis | I migliori film del 2022

La regia eclettica di Baz Luhrmann trasporta sullo schermo la storia di Elvis Presley, dalla polvere del Mississippi, dove è nato e cresciuto, in povertà, ai palcoscenici di tutto il mondo, dove è diventato una stella di fama mondiale. Ultimo di una lunga stagione di biopic importanti, deve una buona fetta del suo successo alle strepitose interpretazione di Austin Butler (un oltre che realistico Elvis) e di Tom Hanks, che interpreta il colonnello Tom Parker, l’enigmatico manager di Elvis che prima di tutti intuì il suo spirito ribelle e rivoluzionario.

4 – Ennio

Attraverso una lunga intervista-confessione, Giuseppe Tornatore con questo documentario premiato con il David di Donatello ci regala un ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, musicista conosciuto e amato in tutto il mondo, tra i più influenti e prolifici del Novecento, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Tutto il film è un’ode al cinema, alla creatività e alle emozioni che può trasmettere anche solo una nota. L’indole a suo modo rivoluzionaria e avanguardista di Ennio Morricone trasportano in un mondo etereo lo spettatore, in quella che è un’esperienza trascendentale da provare almeno una volta. Un film sui film, probabilmente il migliore dell’anno.

3 – Glass Onion: A Knives Out Mystery | I migliori film del 2022

Sequel del fortunato omonimo giallo pre Covid, Glass Onion vede il ritorno di Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc intento a risolvere un mistero su un’isola greca in cui soggiorna un eccentrico miliardario. Il film riesce a mantenere un alto livello di suspense come il predecessore, aggiungendo una dose generosa di ironia. Distribuito da Netflix, è sicuramente un prodotto molto interessante che potrebbe essere il preludio a un franchise.

2 – Generazione low cost

La coppia di registi Julie Lecoustre e Emmanuel Marre segue la protagonista Adèle Exarchopoulos, una giovane donna che lavora come assistente di volo per una compagnia aerea low cost: vive alla giornata, viaggia e si diverte, fedele al suo soprannome di Tinder “Carpe Diem”. Rappresenta un’intera generazione in cerca del suo posto nel mondo.

1 – Avatar: La via dell’acqua | I migliori film del 2022

In arrivo nei cinema italiani a dicembre, La via dell’acqua chiude un anno cinematografico un po’ altalenante con una produzione abbastanza travagliata. Nelle previsioni avrebbe dovuto essere pubblicato nel 2014, ma vari intoppi hanno fatto slittare l’uscita. Questo però sembra aver giovato alla qualità, che è altissima. Action movie impegnato, si pone sulla scia del primo Avatar (con il quale però difficilmente reggerà il confronto) e racconta con dovizia di particolari un mondo molto lontano ma che possiamo sentire in qualche modo vicino.

Secondo voi qual è stato il migliore film dell’anno? Fatecelo sapere nei commenti!

