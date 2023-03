A pochi mesi dall’uscita, la serie di Disney Plus, Willow, sembra sia stata cancellata. Il fantasy si fermerà quindi alla prima stagione?

Una nuova serie si aggiunge alla lunga lista delle cancellazioni a cui siamo sottoposti ormai ogni giorno. Si tratta di Willow, che dopo solo una prima stagione, non proseguirà con nuove puntate. La serie, creata da Jonathan Kasdan, racconta le gesta di un leggendario stregone, intento a condurre e proteggere un gruppo di improbabili eroi, in un’epica missione di salvataggio.

Nessun rinnovo | Willow: cancellata la serie di Disney Plus

Willow aveva debuttato su Disney Plus solo due mesi fa, raccogliendo un discreto successo di pubblico, ma non abbastanza perché si continuasse con nuove puntate. Jonathan Kasdan aveva infatti rivelato di come abbia tentato in tutti i modi di convincere Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm a continuare la serie, dopo i primi 8 episodi della prima stagione. Si può dire che la creazione di questa serie sia stata quasi una sperimentazione, visto che già il film precedente non aveva ottenuto il successo sperato, non riuscendo ad imprimersi nella memoria e nel cuore degli spettatori.

Le parole del creatore | Willow: cancellata la serie di Disney Plus

Solo pochi giorni fa, Jonathan Kasdan, attraverso un’intervista a Deadline, si era però lasciato andare ad alcune dichiarazioni alquanto curiose. Secondo Kasdan infatti, parlare di cancellazione non sarebbe esatto. Ecco le sue parole:

La verità è molto meno clamorosa. La scorsa settimana è stata presa la decisione di liberare il nostro cast principale, dandogli l’opportunità di accettare altre proposte lavorative, nel corso del prossimo anno. Con tutti i film e le serie televisive in produzione nel mondo, mi sembra ingiusto togliere loro questa possibilità senza una chiara idea di quando si avrà di nuovo bisogno di loro.

Cosa avrà voluto dire? Che la serie è solo in stand-by ma che in futuro potrebbe tornare con una seconda stagione? A sentire le dichiarazioni dello sceneggiatore sembrerebbe di sì. Ma non è tutto, perché Kasdan si sarebbe anche soffermato su cosa gli spettatori dovrebbero aspettarsi da un’eventuale nuova stagione; un secondo capitolo che “parlerà di coraggio, desiderio, accettazione, comicità e bellezza che si possono trovare anche nei momenti più bui”.

Una lunga lista di cancellazioni

Insomma un vero mistero quello che aleggia intorno a questa serie. Nel caso in cui fosse confermata la sua cancellazione, Willow non sarebbe che l’ennesima brusca interruzione di un prodotto seriale. A Disney infatti, si affiancano anche altre case di produzione che spesso decidono, per diversi motivi, di cancellare alcune serie prima della loro naturale conclusione, spesso lasciando di stucco i fan, ormai appassionati e desiderosi di scoprire il continuo della loro serie preferita. Non ci resta che attendere per capire cosa ci riserverà Willow; nel frattempo continuate a seguire Tuttotek, per rimanere sempre aggiornati su quale sarà il suo destino e non perdersi neanche una notizia riguardante i vostri film e serie preferiti.

