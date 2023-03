Sonic Frontiers: annunciato da Sega il primo DLC

Annunciata da Sega la data d’uscita del primo DLC di Sonic Frontiers

Quest’oggi Sega ha annunciato che il primo DLC del contenuto previsto per il 2023 di Sonic Frontiers, dal nome Immagini, suoni e velocità, verrà rilasciato giovedì 23 marzo alle ore 1:00 AM CET per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, e PC. L’aggiornamento in questione sarà il primo dei tre aggiornamenti previsti per quest’anno e aggiungerà nuove funzioni tra cui un juke-box, una modalità fotografica e nuove modalità sfida.

Sonic Frontiers: i nuovi contenuti del DLC

Nonostante Sonic Frontiers abbia dimostrato un buon lancio sul mercato a quanto pare l’interesse di Sonic Team è quello di non abbandonare affatto la propria creatura, e di continuare a supportarla al meglio. Di questo ne saranno lieti tutti quei videogiocatori che hanno trovato in Sonic Frontiers un titolo avvincente ed appagante per i loro animi da gamer. Tuttavia diamo un occhiata a quelle che saranno le nuove funzioni che verranno introdotte.

Nuove modalità sfida : dopo aver completato la storia principale, i giocatori potranno accedere alle nuove modalità sfida: Sfida Cyber Spazio e Turbo battaglia , accessibili dalla schermata iniziale. La Sfida Cyber Spazio è una modalità a tempo in cui i giocatori sfideranno il cronometro per completare diversi livelli del Cyber Spazio consecutivamente. Inoltre, Sonic Frontiers presenta la Turbo battaglia , una modalità scontro a tempo in cui affrontare numerosi nemici, Guardiani e Titani al contempo.

: i giocatori potranno immortalare i momenti trascorsi sulle accedendo alla modalità fotografica dal menu di pausa. Il gioco verrà messo in pausa e apparirà una macchina fotografica da sfruttare con libertà di movimento. Juke-box: i giocatori potranno ascoltare le loro tracce preferite di Sonic in tutte le Starfall Islands grazie al nuovo juke-box. I giocatori avranno accesso immediato a 13 dei 53 brani disponibili, e potranno sbloccare i rimanenti 40 raccogliendo Memorie sonore su ogni isola.

Sonic Frontiers è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, e Steam. È anche disponibile una demo giocabile, nel caso voleste provarlo su Nintendo Switch, come da noi già trattato in questo articolo.