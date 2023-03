The Last of Us: Bella Ramsey ci parla dell’uscita della seconda stagione

Ad una settimana dalla chiusura della prima, ovviamente già si passa a parlare dell’uscita della seconda stagione di The Last of Us: stavolta qualcosa ce lo dice Bella Ramsey

Abbiamo appena salutato la prima stagione di The Last of Us, serie televisiva targata HBO che ha trasmutato il primo videogioco del franchise di Naughty Dog, che già si parla della seconda. In realtà non è niente di cui stupirsi, considerando il successo che la serie ha avuto, specialmente grazie alle ottime interpretazioni di Pedro Pascal e Bella Ramsey. Neil Druckmann l’ha già confermata, ma non ha ovviamente dato né un periodo d’uscita né ulteriori dettagli in merito. Forse, qualcosina, però ce lo dice la stessa Bella.

Ospite del The Jonathan Ross Show, Ramsey ha affermato che le riprese della stagione 2 dovrebbero iniziare alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. E, sempre secondo lei, la seconda stagione di The Last of Us dovrebbe arrivare sugli schermi internazionali alla fine del 2024 o all’inizio del 2025. Ha poi aggiunto:

Ovviamente i piani possono cambiare. Nulla è scritto su pietra e la HBO deve ancora diramare una conferma ufficiale sul quando inizieremo a girare la Stagione 2 e su quando poi andrà in onda.

The Last of Us e l’uscita della seconda stagione: la parola a Bella Ramsey!

La seconda stagione di The Last of Us, inoltre, non dovrebbe nemmeno essere l’ultima. Stando a quanto detto sempre da Druckmann, ci sono già piani in corso per la creazione della Stagione 3. E neanche questa è una gran sorpresa, specialmente considerando che è già stato confermato che gli eventi di The Last of Us Part II non riusciranno ad essere compressi in una sola stagione.

Pur non avendo comunque alcuna conferma ufficiale, sia Pedro Pascal sia Bella Ramsey hanno affermato che si dovrebbe iniziare a girare la seconda stagione di The Last of Us alla fine del 2023, ed è dunque probabile che l’uscita non sia programmata prima del 2025. Fateci sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema cinema e serie TV! Restate sintonizzati su tuttotek.it!

