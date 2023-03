Disney Plus: nuove uscite per marzo 2023, da Unprisoned a Wu-Tang!

Il catalogo di film e serie TV targato Disney Plus si arricchisce ancora di più con ulteriori nuove uscite in questo ricchissimo marzo 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli!

L’offerta di Disney Plus si va aggiornando così velocemente che è davvero difficile stargli dietro. Sia nel catalogo dei film sia in quello delle serie TV, le novità escono a ritmo serrato e siamo passati dalla terza stagione di The Mandalorian ai nuovi episodi di Daily Alaskan con un solo battito di ciglia. Insomma: un abbonamento che vale davvero la spesa? Probabilmente sì, ma vi aiutiamo a capirlo da soli andando a vedere quali le ulteriori uscite di questa seconda metà di marzo 2023. Salvo ulteriori novità, che sono in realtà molto probabili.

Il final di stagione di Big Sky | Disney Plus: altre uscite per marzo 2023, da Unprisoned a Wu-Tang!

Innanzitutto, è finalmente disponibile per la visione il finale di stagione di Big Sky, il drama poliziesco con Katheryn Winnick, Kylie Bunbury, Brian Geraghty e molti altri. La serie è iniziata nel 2020 ed è attualmente arrivata alla terza stagione. La sinossi è la seguente:

I detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt uniscono le forze con la sua ex moglie ed ex poliziotta, Jenny Hoyt, per cercare due sorelle che sono state rapite da un camionista su una remota autostrada in Montana. Quando scoprono che queste non sono le uniche ragazze scomparse nella zona, devono correre contro il tempo per fermare l’assassino prima che un’altra donna venga rapita.

Unprisoned | Disney Plus: altre uscite per marzo 2023, da Unprisoned a Wu-Tang!

Disponibile la prima stagione completa di Unprisoned, esilarante commedia di Tracy McMillan e che vanta, nel cast, personalità come Kerry Washington, Marque Richardson e molti altri. Le puntate sono anche brevi e non arrivano spesso ai 30 minuti e la prima stagione è composta da soli otto episodi. Qui sotto trovate la sinossi:

Unprisoned è un’eccellente dramedy da mezz’ora su una complicata relazione perfezionista/life coach e mamma single la cui vita viene sconvolta quando il suo padre spacciatore esce di prigione dopo diciassette anni e si trasferisce nella stanza degli ospiti.

Wu-Tang: An American Saga | Disney Plus: altre uscite per marzo 2023, da Unprisoned a Wu-Tang!

Disponibile anche la terza stagione di Wu-Tang: An American Saga, il drama creato da Alex Tse e The Raz e con un cast piuttosto variegato composto da Ashton Sanders, Shameik Moore, Siddiq Saunderson e molti altri. La terza stagione è disponibile con tutti gli episodi e la sinossi è la seguente:

Wu-Tang: An American Saga è ispirato ai libri “The Wu-Tang Manual” e “Tao of Wu” e si basa sulla storia vera del clan Wu Tang. Ambientato nella New York dei primi anni Novanta all’apice dell’epidemia di crack e cocaina, Wu-Tang: An American Saga ripercorre la formazione del Clan, un’idea di Bobby Diggs (meglio conosciuto come RZA), il quale cerca di riunire una dozzina di giovani uomini neri divisi tra la musica e il crimine, ma che alla fine emergono rendendo le loro storie le più improbabili tra le parabole di riscatto del sogno americano.

Accordo Matrimoniale | Disney Plus: altre uscite per marzo 2023, da Unprisoned a Wu-Tang!

Infine, è arrivata su Disney Plus anche la serie Romantica di Accordo Matrimoniale, con Indah Permatasari, Refal Hady, Susan Sameh e altri. La sinossi è la seguente:

La notte delle sue nozze, Tari riceve improvvisamente un accordo ad parte di suo marito, Bian, che dice che il loro matrimonio terminerà dopo solo un anno. Bian, il cui cuore è fedele alla sua ragazza di lunga data Sarah, aveva accettato il loro matrimonio combinato per accontentare i desideri dei suoi genitori. Tari cerca di conquistare l’amore di Bian.

Buona visione!

Infine, arriveranno su Disney Plus prossimamente, sempre come nuove uscite di Marzo, anche il film Lo Strangolatore di Boston, Gli Spiriti dell’Isola (protagonista agli Oscar 2023) e Ritrovarsi in Rye Lane. Di questi, però, ve ne parleremo a tempo debito! Restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

