Ultima notte a Soho: nuovo film di Edgar Wright

U ltima notte a Soho: tutto sul nuovo film scritto e diretto da Edgar Wright

Dal 4 Novembre 2021, sui grandi schermi cinematografici: Ultima notte a Soho. Un film scritto e diretto da Edgar Wright. Un film che ha come protagonista Anya Taylor-Joy, già famosa per il suo ruolo nella serie televisiva “La regina di scacchi“, dove interpretava Beth, per l’appunto la protagonista della storia. E poi ancora anche Thomasin McKenzie.

Ultima notte a Soho tratta la storia di Eloise detta Ellie, (Thomasin McKenzie), che arriva a Londra con un sogno. Quello di diventare una stilista di moda. Lei è timida, impacciata, introversa e molto sognatrice. Come “alloggio” a Londra capita in uno studentato poco piacevole, dove essa non si trova per niente bene e dunque cambia, rifugiandosi in una stanza di Soho, affittatale da un’anziana signora.

Qui Ellie, comincia a fare dei strani sogni. Inizia infatti a sognare una certa Alexandra, detta Sandy, (Anya Taylor- Joy), un’aspirante desiderosa cantante. E comincia a sognare attraverso i successi, le esperienze, gli episodi, e le vicissitudini di quest’ultima. Ma i sogni, cominciano a diventare incubi, perché la ragazza si rende presto conto che quel mondo è fatto anche di violenza, accidia, invidia, cattiveria, sfruttamento sessuale e di anche addirittura di morte.

La pellicola narra una misteriosa connessione attraverso il tempo e lo spazio, nulla è come sembra in questo thriller psicologico di Edgar Wright. In uscita il 4 Novembre 2021, distribuito da Universal Pictures.

Ultima notte a Soho: cast d’eccezione

In Ultima notte a Soho, nel favoloso cast, non solo troviamo la bravissima, Anya Taylor-Joy, e Thomasin Harcourt McKenzie, ma abbiamo anche Matt Smith, la famosa star Terence Stamp (per i suoi ruoli in film come: Murder Mystery, Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali, Superman, Viking, la figlia del mio capo, Bowfinger e tantissimi altri) e Diana Rigg.

E voi cosa ne pensate? La trama del film, suscita in voi interesse o indifferenza? Fatecelo sapere nei commenti

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.