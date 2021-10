Call Of Duty Vanguard: fotografi di guerra realizzano scatti in game per beneficienza

Un gruppo di veri fotografi di guerra ha realizzato degli scatti in game da donare in beneficienza per promuovere la campagna promozionale di Call of Duty Vanguard

L’inserimento della photo mode nei videogiochi è stata una cosa apprezzata da molte persone. Con la photo mode, semplici giocatori, appassionati di fotografia ed esperti hanno dato prova della loro espressività a più livelli. L’ultima notizia riguarda l’utilizzo della fotografia virtuale per scopi benefici. Activision ha indetto una campagna promozionale in cui dei fotografi di guerra hanno potuto realizzare all’interno dei set virtuali del nuovo Call of Duty Vanguard diversi scatti da donare in beneficienza .

Scatti tratti da Call of Duty Vanguard donati per beneficienza

I due fotogiornalisti, Alex Potter e Sebastiano Piccolomini, sono stati chiamati da Activision per realizzare diversi scatti tratti dall’ultimo Call of Duty Vanguard da donare in beneficienza. I due fotografi hanno operato in diverse zone di guerra reali, tra le quali Afghanistan, Siria, Iraq e Giordania e hanno prestato le loro doti fotografiche per realizzare questi scatti nel contesto di una nobile campagna promozionale. I due fotografi hanno utilizzato per gli scatti in game, due speciali virtual camera per entrare nei campi di battaglia di Vanguard.

Con uno spirito e un occhio documentaristico, le foto sono state scattate all’interno di uno scenario virtuale costruito tramite la tecnica della “fotogrammetria“. Quest’ultima ha la funzione di virtualizzare in fedeli immagini 3D oggetti reali tramite una serie di molteplici scatti fatti da varie angolazioni. I due fotografi si sono dimostrati entusiasti. Entrambi hanno commentato l’evento in maniera positiva, dicendo che le foto rappresentavano in modo fedele ciò che avrebbero catturato in reali situazioni di guerra. CoD Vanguard è previsto per il 5 novembre per tutte le console e PC.

