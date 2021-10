Resident Evil 4 VR: oggi l’uscita, ecco un gameplay trailer

La rinomata saga horror di Capcom si aggiorna oggi con l’aggiunta del remake di Resident Evil 4 VR, ed un nuovo gameplay trailer esteso presenta il terrificante titolo in salsa virtuale

Resident Evil 4 ed un suo porting ammodernato erano stati attesi da molto tempo, quando Capcom ha deciso di rendere l’esperienza ancora più memorabile rendendo il titolo un gioco compatibile con il VR, vivibile attraverso Oculus Quest 2. Il titolo uscì inizialmente su GameCube nel 2005, e per questo sarà interessante vedere come lo studio sia intervenuto per rendere il gioco apprezzabile anche attraverso la realtà virtuale. Grazie ad un nuovo gameplay trailer pubblicato da IGN, possiamo dare un’occhiata ai dettagli più importanti che sono stati alterati nella versione VR di Resident Evil 4.

Il gameplay trailer esteso di Resident Evil 4 VR mostra 16 minuti di ansiosa azione

Il titolo VR in uscita oggi è una delle novità incluse tra i sette annunci in programma dedicati a Resident Evil. In realtà, già a fine settembre furono rivelati i cambiamenti principali apportati nello stile di gioco, per adattare al meglio l’esperienza in VR: tra essi, vi è il modo in cui si arriva fisicamente a tirare fuori la pistola dalla cintura, allungare il braccio verso la spalla per tirare fuori gli oggetti curativi, ed altri dettagli particolarmente immersivi. Tuttavia c’è da dire che forse le parti in cui la visuale torna in terza persona risultino un po’ anti-climatiche.

In questo nuovo gameplay trailer di Resident Evil 4 VR, vediamo anche un miglioramento della texture, che presenta così il titolo in modo più “pulito”; ma la vera protagonista dell’opera è senza dubbio la prospettiva in prima persona. Oltre al poter guardare i nemici mentre si corre in una direzione diversa, si potrà sparare con più continuità. Anche azioni come il dover raccogliere le munizioni dovranno essere effettuate con le proprie mani, aggiungendo ulteriormente la tensione ed il coinvolgimento in questo classico horror; dunque pare proprio che sia arrivato il gioco giusto per passare il prossimo Halloween.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie riguardanti il mondo dei videogiochi. Se invece vi interessano nuovi titoli a prezzi scontati, date uno sguardo allo store di Instant Gaming.