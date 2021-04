The War Rooms: Jenna Coleman sarà Joan Bright 

Jenna Coleman sarà Joan Bright in The War Rooms, serie storico-drammatica creata da David Chidlow, David Parfitt e Jamie Carmichael

È un periodo d’oro per Jenna Coleman. Dopo aver ottenuto la fama mondiale per il ruolo di Clara Oswald in Doctor Who, l’attrice britannica è diventata il volto della regina Vittoria nel period drama di BBC intitolato Victoria; ha partecipato a miniserie come The Cry e ha recentemente interpretato Marie-Andree Leclerc in The Serpent; il drama true crime disponibile su Netflix e dedicato al serial killer Charles Sobhraj, noto come il Serpente.

Stavolta Jenna Coleman sarà Joan Bright, la donna che gestiva Whitehall, il bunker segreto di Winston Churchill, in The War Rooms, serie creata da David Chidlow, David Parfitt e Jamie Carmichael.

The War Rooms esplorerà per la prima volta la sua storia personale e si concentrerà soprattutto sulle emozioni e le sensazioni che la Bright e i suoi colleghi provavano in quei catartici momenti: dallo shock dello scoppio della guerra, passando per il sostegno alla lotta e la spinta finale verso la vittoria fino, ad arrivare alla battaglia per plasmare la Gran Bretagna moderna, come la conosciamo oggi.

The War Rooms: la parola a Jenna Coleman e ai creatori

A proposito del ruolo che andrà a ricoprire, Jenna Coleman ha detto:

Joan Bright non ha mai vissuto una vita convenzionale: una giovane donna che ha trascorso i suoi giorni di guerra in gran segreto, sotto copertura e sottoterra nelle stanze della guerra. Questa storia è così avvincente non solo per la sua mente unica e liberale, per l’astuzia dimostrata e la curiosità che la animava, ma anche per l’opportunità di esaminare questo periodo di tempo infinitamente affascinante attraverso una lente intima e umana. La vicinanza e la vicinanza dei giorni e delle notti vissute in questo piccolo spazio, portatori della verità in mezzo all’oblio della propaganda soprastante. La bellezza e la fragilità dell’esperienza umana quando si vive un tempo in cui nessuno sa cosa porterà il futuro. Sono molto entusiasta di portare alla luce queste vite nascoste in maniera rilevante.

David Parfitt e Jamie Carmichael hanno espresso il loro entusiasmo riguardo il casting di Jenna Coleman. Ecco le loro parole:

Jenna è una delle attrici più amate e apprezzate del Regno Unito, sempre pronta a ridefinire la propria carriera. In qualità di attrice principale e produttrice esecutiva, è stata determinante nel dare vita a The War Rooms. La nostra intenzione è quella di costruire una serie che offra una visione davvero nuova di una parte significativa della nostra storia collettiva. Una serie che non sia per forza educata o reverenziale, ma cruda e capace di offrire una visione e una prospettiva del tutto nuova, che riesca a parlare anche della turbolenta società attuale in modo critico a un pubblico assetato di conoscenza e di speranza, e che aiuti a inquadrare e dare un senso all’oggi e al domani.

David Chidlow ha infine aggiunto di essere sempre stato affascinato dalle figure che gravitano attorno ai grandi leader, di trovarle intriganti ed eroiche.

Una serie che si prospetta davvero interessante e innovativa. Quanti non vedono l’ora di vederla?