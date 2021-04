I Gratta e Vinci sono uno dei giochi più amati del Belpaese, sono semplicissimi da grattare, non richiedono alcuna abilità particolare e, soprattutto, garantiscono delle vittorie molto più che frequenti

Si tratta di un gioco introdotto in Italia più di vent’anni fa che, ancora oggi, riesce a divertire milioni di persone. Il loro utilizzo è piuttosto semplice, infatti, basta semplicemente acquistare un tagliando, dotarsi di moneta e grattare via tutte le parti ricoperte da un simbolo argentato. Solitamente, i Gratta e Vinci hanno una sezione con i “numeri vincenti” che il giocatore dovrà ritrovare all’interno della sezione “i tuoi numeri”: Quando questo accade il giocatore ottiene l’ammontare pari a quello sottostante i numeri corrispondenti. Per chi volesse toccare con mano i Gratta e Vinci è disponibile una sezione dedicata ai giochi gratta e vinci online demo sul sito CasinoHex. In tale occasione, il giocatore potrà sperimentare delle versioni dimostrative del gioco per capirne il funzionamento e imparare a giocare.

Le regioni italiane con il più grande numero di vincite ai Gratta e Vinci

Come detto, i Gratta e Vinci sono ormai entrati nella tradizione italiana e ogni città o comune investe denaro per tentare la fortuna. A volte la fortuna ha sorriso a più riprese nello stesso luogo e, in questo articolo, scopriremo assieme quali sono state le regioni più fortunate d’Italia. Abbiamo scelto per voi le tre regioni che sembrano avere la maggiore incidenza di vittorie in assoluto. Vi riportiamo di seguito le tre regioni e le grandi vincite che hanno ottenuto.

Partiamo dal Lazio, regione centrale della nostra penisola. Come dichiarato dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), la possibilità di vincita di un gratta e vinci si attesta a 1 biglietto vincente ogni 3,6 biglietti ma questo il Lazio sembra non saperlo. Infatti, nella specifica provincia di Rieti, sono stati vinti ben 100.000 euro lo scorso 3 febbraio. Nel fortunato martedì, infatti, un signore ha acquistato un biglietto gratta e vinci Miliardario da 5 euro nel bar tabaccheria “Porta Romana” di via Tancia ed è ritornato a casa con una vincita davvero esorbitante. Come detto in precedenza, però, non si tratta di una vincita singola e fortuita ma dell’ennesima vittoria registrata nella zona. Vediamo il resto. Lo scorso dicembre, un signore ha acquistato un biglietto “Gratta e Vinci Tutto per tutto” e ha ottenuto una straordinaria somma: ben mezzo milione di euro!

Il terzo caso, sempre a distanza ravvicinata, si è registrato nella vicini località di Colle di Tora (Rieti) dove un uomo è entrato in un bar acquistando un biglietto per la consueta lotteria di Natale ed è uscito con 100.000 euro. Negli scorsi anni, Rieti è stata protagonista della vittoria di ben 500.000 euro con un altro gratta e vinci. Stavolta, si trattava de “Il Miliardario” e la vincita è andata a un cittadino della vicina località di Contigliano. Tornando alla nostra prima vincita, quella del 3 febbraio, non possiamo certo ignorare la fortunata coincidenza che vede la tabaccheria “Porta Romana” già vincitrice nel 2013 per altri 500.000 euro e, ancor un’altra volta, nel 2014 un uomo ha vinto 100.000 euro grazie al “Gratta e Vinci la Scopa”.

Ma non finisce qui perché nel 2011 un ragazzo vinse a Grotti, sempre nella provincia di Rieti, altri 500.000 euro.

Tutte le prove sembrerebbero depositare a favore del fatto che in Italia esiste una provincia più fortunata ma è bene ricordare che la fortuna influisce ben poco sulla distribuzione dei premi.

Una straordinaria coincidenza si è invece verificata lo scorso 28 dicembre a Nocera Inferiore, un comune italiano nella provincia di Salerno. Nell’arco di due giorni infatti, all’interno della stessa tabaccheria, sono stati staccati due biglietti vincenti. Il vincitore del 28 dicembre ha ottenuto ben 50.000 euro con i numeri del superenalotto. Non contento, due giorni dopo, lo stesso uomo è rientrato nel bar e ha acquistato un biglietto “Il miliardario Mega”. Dopo un attimo di stupore, l’uomo è ritornato al bancone euforico perché aveva ottenuto ben 500.000 euro. I proprietari del bar hanno mantenuto il riserbo sull’identità dell’uomo ma è certo che abbia passato il miglior Capodanno della sua vita!

La nostra ultima regione è la meravigliosa Sicilia che, in pochissimo tempo, ha fatto registrare visite davvero straordinarie. A Gela, città con più di 70.000 abitanti, un uomo è entrato nel “Tabacchi Marino” e ha giocato 10 euro acquistando un tagliando “Il Miliardario Mega”, vincendo la bellezza di 150.000 euro.

A Palazzo Acreide, sempre in Sicilia ma nei pressi di Siracusa, è stato staccato un biglietto da 50.000 euro. Sempre a Gela, in due momenti diversi, il 2020 ha regalato 100.000 euro e 35.000 euro con dei semplici Gratta e Vinci. La più grande vincita si è invece registrata a Cattolica Eraclea dove un uomo ha registrato una vincita da ben 2 milioni di euro al gratta e vinci “Il Miliardario Maxi”.