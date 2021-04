PS5: uscito un nuovo aggiornamento del firmware

Come ci si aspetterebbe per le console nuove, PS5 ha ottenuto nuovamente un aggiornamento del firmware: vediamo insieme di cosa si tratta

Sony continua a rilasciare aggiornamenti per la propria console ammiraglia: considerando che la console è stata lanciata da poco, è del tutto normale che in questo periodo esca un numero più elevato di aggiornamenti. La scorsa patch di sistema del firmware, infatti, risale a meno di due settimane fa. Detto questo, vediamo quali sono le novità che porterà questo aggiornamento del firmware di PS5.

Contenuti dell’aggiornamento firmware per PS5

L’aggiornamento del firmware di PS5 in sé, in realtà, contiene semplicemente miglioramenti delle prestazioni del sistema, come scritto sulla patch note ufficiale. Niente di particolarmente nuovo sotto al sole, soprattutto paragonato all’importanza dello scorso update di sistema. Anzi, probabilmente è normale che questa patch sia così semplice (versione 21.01-03.10.00.03-00), considerando l’importanza della scorsa.

Il focus infatti, con tutta probabilità, è quello di migliorare e risolvere i problemi causati dalle nuove aggiunte. Con lo scorso aggiornamento infatti, erano state aggiunte la possibilità di trasferire i giochi su unità USB esterne e di abilitare lo Share Play cross-gen, insieme a varie migliorie visive del menu della console. Era stata inoltre attivata la possibilità di disattivare l’HDR per i giochi che non lo supportano e il supporto ai 120Hz per i monitor 1080p.

