Succession terminerà con la quarta stagione

Con l’uscita della quarta stagione la fortunata serie di HBO Succession arriverà alla fine del suo percorso

Succession si appresta ad arrivare alla sua conclusione. A partire da domenica 26 marzo arriveranno i primi episodi della quarta stagione della serie di HBO, che come ha rivelato il creatore della produzione, Jesse Armstrong, sarà anche l’ultima. Iniziata nel 2018, Succession arriva dunque a conclusione cinque anni e quattro stagioni dopo, con un bottino di riconoscimenti ottenuti non indifferente. Con la quarta stagione, dunque, si conclude il cammino di Succession e ora la curiosità è alle stelle per vedere, a partire dal 26 marzo, come si concluderà la storia prodotta da HBO.

Succession: il creatore della serie parla della quarta stagione

La notizia della fine di Succession è stata data dallo stesso Jesse Armstrong, creatore della serie, che ha parlato in un’intervista a The New Yorker spiegando i motivi che hanno portato alla decisione di mettere la parola fine alla produzione HBO. Armstrong ha spiegato che la decisione è stata presa da tempo, quindi la quarta stagione è stata scritta per essere conclusiva e questa è già un’ottima notizia perché potremo vedere il finale ideato per la serie. C’è stata un po’ d’incertezza sui tempi per annunciare la fine di Succession, alla fine hanno scelto di farlo a ridosso dell’uscita della quarta stagione, per non farlo dopo l’effettiva conclusione degli episodi e dare agli spettatori la consapevolezza di guardare questo quarto capitolo come l’ultimo.

Questa è la fine che Armstrong ha sempre immaginato per la serie, sin dalla seconda stagione, per cui assisteremo all’epilogo scelto e, ripetiamo, in questi tempi ricchi di cancellazioni premature non è una cosa scontata. Manca poco, dunque, e assisteremo alla fine di una delle serie che hanno dominato il panorama negli ultimi anni.

Un marzo ricco

Oltre a Succession, marzo sarà un messe ricco di nuove usciteda non perdere.

