Mortal Kombat 12: titolo annunciato e in uscita nel 2023

Dopo numerose indiscrezioni, Mortal Kombat 12 di NetherRealm Studios è stato finalmente annunciato… in una conferenza stampa di Warner Bros. Discovery. Il vicepresidente esecutivo della strategia globale per gli investitori Andrew Slabin ha rivelato, durante la telefonata di presentazione dei guadagni per il quarto trimestre del 2022, che l’uscita dell’attesissimo Mortal Kombat 12 è fissata per quest’anno.

Ed Boon, boss di NetherRealm, ha più volte accennato che il prossimo progetto dello studio sarebbe stato Injustice 3 o Mortal Kombat 12. Lo scorso dicembre, inoltre, ha dichiarato che l’annuncio del sequel sarebbe stato fatto in concomitanza con Suicide Squad: Kill Justice League, con progetti di lancio ambiziosi. Lo scorso dicembre ha anche dichiarato che un annuncio era “probabile” entro i prossimi sei mesi, quindi è possibile un’apparizione all’E3 2023.

Come se non bastasse, Boon ha dichiarato che il prossimo progetto dello studio sarà il suo titolo più longevo. Dato che Mortal Kombat 11 ha ricevuto circa un anno e mezzo di supporto, resta da vedere come andrà il sequel. Fateci sapere con un commento nell’apposita sezione sottostante cosa ne pensate di questo annuncio e se attendete con tanto hype l’uscita di Mortal Kombat 12. Ieri, 23 febbraio, c’è stato uno State of Play di PlayStation e vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro recap di tutti gli annunci della conferenza.

