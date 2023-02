In questo articolo andremo a scoprire come sbloccare il tracciamento del segno nei telefoni Samsung. Ecco tutti i dettagli

Sei frustrato perché ti sei dimenticato del tracciamento segno Samsung? So che questa situazione può renderti incapace di lavorare e vivere normalmente. Se vuoi sbloccare tracciamento segno Samsung in modo efficiente, questo articolo potrebbe aiutarti.

Si prega di non provare ciecamente quando si dimentica la password. Poiché alcuni utenti hanno riscontrato un problema del genere ” ho dimenticato il segno di sblocco Samsung, quando ho inserito la password errata molte volte, il telefono non può essere sbloccato.” Per evitare gli errori di cui sopra, utilizzare metodi professionali per aiutarti a sbloccare Samsung senza PIN o sbloccare telefono Samsung. Questo articolo riassume i quattro metodi più pratici. Continuate a leggere.

Prova il blocco schermo Samsung Come sbloccare tracciamento segno Samsung Risolto: hai dimenticato segno sblocco Samsung Come sbloccare Samsung senza PIN con hard rest

1. Prova il blocco schermo Samsung per sbloccare tracciamento segno Samsung

I seguenti metodi possono aiutarti se dimentichi la sequenza PIN che hai creato durante l’impostazione del blocco seriale. Ma questo approccio non è adatto a tutte le situazioni. Se hai dimenticato anche la sequenza, il PIN, la password e l’impronta digitale, fai riferimento al metodo 2.

Passaggio 1. Per prima cosa, disegna lo schema sbagliato 5 volte nella pagina di sblocco.

Per prima cosa, disegna lo schema sbagliato 5 volte nella pagina di sblocco. Passaggio 2. Quindi tocca l’opzione Codice PIN.

Quindi tocca l’opzione Codice PIN. Passaggio 3. Inserisci il codice PIN, fai clic su “Fine”.

Inserisci il codice PIN, fai clic su “Fine”. Passaggio 4. Dopo aver eliminato il blocco schermo, verrai anche reindirizzato alle impostazioni di Sblocco schermo. Puoi reimpostare la schermata di blocco del tuo dispositivo.

2. Come sbloccare tracciamento segno Samsung

Esiste un modo più professionale ed efficiente per aiutarti a sbloccare tracciamento segno Samsung nel caso in cui dimentichi la sequenza, il PIN, la password o l’impronta digitale? Tra i tanti metodi, DroidKit di iMobie è la scelta migliore per “sbloccare telefono Samsung”. La funzione di sblocco dello schermo di DroidKit è uno degli strumenti più utili. Ecco i vantaggi di DroidKit:

Se non ricordi il PIN del telefono Samsung, DroidKit supporta lo sblocco di tutti i tipi di blocchi dello schermo Samsung: blocco del modello, blocco delle impronte digitali, blocco del viso, blocco della password digitale, ecc.

DroidKit supporta tutte le serie Samsung (telefono/tablet), Samsung j3/4/5, serie Galaxy S e più di 2000 modelli Android.

Non importa la password dell’account Samsung, DroidKit può anche aiutarti a bypassare il blocco di attivazione FRP Samsung.

Nessuna conoscenza professionale richiesta, solo pochi dispositivi possono sbloccare Samsung senza password.

Si prega di fare riferimento ai passaggi seguenti.

Passaggio 1. Seleziona la modalità “Sblocco schermo”.

Innanzitutto, scarica e avvia DroidKit sul tuo computer. Quindi collega Samsung e computer. Seleziona la modalità “Sblocco schermo” sulla pagina di DroidKit. Questa funzione cancellerà i dati del telefono Samsung. Quindi fai clic su “Avvia”.

Passaggio 2. Metti il ​​tuo Samsung in modalità di ripristino.

Attendi che DroidKit prepari i file di configurazione per il tuo Samsung. Quindi segui le istruzioni sulla pagina per mettere il tuo Samsung in modalità di ripristino e cancellare la partizione della cache.

Passaggio 3. Sbloccato con successo.

Infine, attendi che DroidKit rimuova il blocco dello schermo Samsung. Al termine della rimozione, puoi accedere liberamente al tuo dispositivo.

3. Un altro modo se hai dimenticato segno sblocco Samsung

Esiste anche un metodo non comune per i telefoni Samsung. Se hai effettuato l’accesso al tuo account Samsung durante la configurazione del telefono, puoi utilizzare la funzione Trova il mio cellulare di Samsung per sbloccare il telefono. Si prega di fare riferimento ai passaggi seguenti.

Caso 1. Se il tuo dispositivo Samsung è già stato connesso a un account Samsung e le credenziali di accesso sono note. Quindi puoi sbloccarlo utilizzando l’app Trova il mio telefono.

Caso 2. Se la funzione di sblocco remoto non è attivata sul dispositivo Samsung. Devi eseguire il backup direttamente da Trova il mio cellulare. Quindi, recati presso un Centro assistenza Samsung per richiedere lo sblocco. A questo punto il dispositivo verrà resettato e i dati andranno persi.

4. Come sbloccare Samsung senza PIN con hard rest

Esiste anche un metodo obbligatorio quando ci si trova nella situazione di “Samsung non riconosce codice sblocco”. Puoi provare a eseguire un Hard reset. Ma questo processo causerà la perdita dei dati, quindi si consiglia di eseguire il backup in anticipo. Si prega di fare riferimento ai passaggi seguenti.

Passaggio 1. Per prima cosa spegni il tuo dispositivo Samsung.

Per prima cosa spegni il tuo dispositivo Samsung. Passaggio 2. Quindi tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione, il pulsante home e il volume su.

Quindi tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione, il pulsante home e il volume su. Passaggio 3. Una volta aperta la pagina di ripristino, seleziona l’opzione “Wipe Data/Factory Reset”.

Passaggio 4. Utilizzare il pulsante di accensione per ulteriore conferma e selezionare “restart system now”.

Conclusione

Questo è tutto su come sbloccare tracciamento segno Samsung. Spero che il metodo in questo articolo possa aiutarti. Se hai un amico che ha riscontrato un problema simile, puoi condividere l’articolo con lui. Tra tutti i metodi, DroidKit è quello che ti consigliamo di utilizzare. Scarica DroidKit e potrai risolvere rapidamente i tuoi problemi.

Per ulteriori aggiornamenti e novità rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.