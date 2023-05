Sanctuary: svelata la data d’uscita nei cinema italiani!

Nelle scorse ore, I Wonder Pictures ha annunciato la data d’uscita nei cinema italiani di Sanctuary, il nuovo film di Zachary Wigon: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Dopo essere stato presentato in anteprima italiana in concorso ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2022, Sanctuary – Lui fa il gioco. Lei fa le regole il nuovo film di Zachary Wigon arriverà nei cinema italiani dal 25 maggio con I Wonder Pictures.

Sanctuary si svolge in una suite d’albergo di lusso, dove due personaggi agli antipodi – il ricco e impacciato rampollo Hal e la vorace e irrefrenabile Rebecca, interpretati dalla coppia di star emergenti Margaret Qualley (C’era una volta a… Hollywood) e Christopher Abbott (Comma 22, Possessor) – si avvicendano in mille ruoli. Tra realtà e finzione, in un perverso gioco al massacro che non conosce attimi di tregua, Rebecca e Hal si troveranno pericolosamente invischiati nell’estremo tentativo di conquistare il potere e avere il controllo dell’avversario.

Rebecca è una dominatrice, una professionista del sesso e Hal è il suo cliente, un ottimo cliente. Fa infatti parte di una ricca famiglia di cui sta per ereditare le fortune e non può più permettersi di avere una pericolosa relazione con una donna che conosce i suoi segreti e le sue perversioni. Così decide di vederla per un’ultima volta e dirle che tra loro è tutto finito, ma il suo tentativo di tagliare i legami gli si potrebbe ritorcere contro. Rebecca è tutt’altro che d’accordo e farà tutto il possibile per fargli cambiare idea.

La data d’uscita nei cinema italiani di Sanctuary di Zachary Wigon, con protagonisti assoluti Margaret Qualley e Cristopher Abbott, è dunque fissata per il 25 maggio. Fateci sapere se andrete a vederlo qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

