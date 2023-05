Criptovalute: come trovare la migliore strategia di trading

Come possiamo trovare la milgiore strategia di trading di criptovalute adatta alle nostre esigenze?

Sapevi che avere una strategia di trading efficace per aiutarti a muoverti nei mercati finanziari può migliorare notevolmente le tue prestazioni e il tuo processo decisionale nel tempo? Ma cosa rende una strategia di trading efficace?

Ogni strategia presenta diversi aspetti che dovrai considerare al momento della scelta. Ci sono quelle che concentrano la loro analisi su determinati indicatori e altre che cercano di operare più velocemente sul mercato. In questo articolo analizzeremo le diverse strategie di trading che funzionano e che permettono di investire con profitto nei mercati finanziar e delle criptovalute.

Strumenti per la scelta di un’adeguata strategia di trading

Prima di tutto, ci sono diversi fattori da considerare per prendere una decisione fondata su quale strategia di trading sarà più efficace e redditizia:

Obiettivi : cosa vuoi ottenere dalla tua attività di investimento? Stai cercando guadagni a breve termine o la creazione di un reddito a lungo termine? Strategie diverse si adattano a obiettivi diversi. Alcuni si concentrano sulla generazione di profitti immediati, mentre altri cercano una crescita lenta e costante nel tempo.

: cosa vuoi ottenere dalla tua attività di investimento? Stai cercando guadagni a breve termine o la creazione di un reddito a lungo termine? Strategie diverse si adattano a obiettivi diversi. Alcuni si concentrano sulla generazione di profitti immediati, mentre altri cercano una crescita lenta e costante nel tempo. Capitale : quanto capitale hai a disposizione per investire? Le diverse strategie richiedono importi diversi di capitale, il che influisce sui tipi di investimento che puoi effettuare.

: quanto capitale hai a disposizione per investire? Le diverse strategie richiedono importi diversi di capitale, il che influisce sui tipi di investimento che puoi effettuare. Gestione del rischio : è una parte essenziale di qualsiasi strategia di trading di successo. Sapere quanto si è disposti a perdere per ogni operazione è fondamentale, così come avere un piano per quando le cose non vanno come previsto.

: è una parte essenziale di qualsiasi strategia di trading di successo. Sapere quanto si è disposti a perdere per ogni operazione è fondamentale, così come avere un piano per quando le cose non vanno come previsto. Orizzonte temporale: alcune strategie richiedono un monitoraggio più frequente e possono necessitare di frequenti aggiustamenti, mentre altre richiedono una gestione meno attiva e possono essere lasciate in funzione per periodi più lunghi.

Quale metodo di trading scegliere?

I tipi di strategie di trading di criptovalute esistenti possono concentrarsi su diversi aspetti: alcune strategie si basano su un particolare indicatore come la volatilità di un’attività finanziaria, altre utilizzano le notizie o altri aspetti macroeconomici come riferimento. Esistono anche strategie che si concentrano sul momento stesso in cui si opera nel mercato.

Ecco i 5 metodi di investimento più adottati dagli investitori di tutto il mondo:

Scalping – è una strategia di investimento che consiste nell’individuare le variazioni di prezzo a breve termine nel mercato e sfruttare queste fluttuazioni per ottenere profitti immediati.

– è una strategia di investimento che consiste nell’individuare le variazioni di prezzo a breve termine nel mercato e sfruttare queste fluttuazioni per ottenere profitti immediati. Day Trading – il trading intraday è una tecnica di acquisto e vendita durante il giorno, senza mantenere posizioni aperte durante la notte. È grazie alla volatilità che questa strategia è efficace. Infatti, il movimento costante dei prezzi durante la giornata permette di aprire posizioni rapide per ottenere una redditività. Questo tipo di strategia è un’ottima opzione per chi vuole sviluppare una carriera nel trading.

– il trading intraday è una tecnica di acquisto e vendita durante il giorno, senza mantenere posizioni aperte durante la notte. È grazie alla volatilità che questa strategia è efficace. Infatti, il movimento costante dei prezzi durante la giornata permette di aprire posizioni rapide per ottenere una redditività. Questo tipo di strategia è un’ottima opzione per chi vuole sviluppare una carriera nel trading. Swing trading – si applica grazie all’oscillazione del prezzo di un’attività finanziaria; in questo modo, la si acquista aspettandosi che salga di prezzo in futuro, e la si vende quando raggiunge il punto più alto poco prima che scenda di prezzo.

– si applica grazie all’oscillazione del prezzo di un’attività finanziaria; in questo modo, la si acquista aspettandosi che salga di prezzo in futuro, e la si vende quando raggiunge il punto più alto poco prima che scenda di prezzo. Trading a lungo termine – prevede l’acquisto di un’attività e la sua detenzione per un periodo di tempo pari o superiore a un anno. L’obiettivo è acquistare un’attività a un prezzo basso e attendere che il suo prezzo aumenti nel tempo. L’analisi fondamentale è uno strumento eccellente per individuare le opportunità che presentano prospettive di crescita positive per il futuro.

– prevede l’acquisto di un’attività e la sua detenzione per un periodo di tempo pari o superiore a un anno. L’obiettivo è acquistare un’attività a un prezzo basso e attendere che il suo prezzo aumenti nel tempo. L’analisi fondamentale è uno strumento eccellente per individuare le opportunità che presentano prospettive di crescita positive per il futuro. Trading posizionale – è perfetto per coloro che intendono mantenere un titolo a lungo termine. Possono acquistare azioni e tenerle per diverse settimane o addirittura mesi.

Qual è sono la migliore strategia di trading?

Ecco l’elenco completo delle 5 strategie di trading più diffuse e redditizie:

Price Action

La strategia di trading più diffusa al mondo si chiama Price Action. Si tratta di una strategia di trading intraday. Per utilizzarla, è necessario conoscere il grafico e distinguere una serie di zone di “resistenza” che impediscono al prezzo di salire, nonché un paio di zone di “supporto” che impediscono qualsiasi calo del prezzo.

Come si opera? Quando il prezzo arriva a una delle linee di prezzo, sono due le cose che possono succedere: o un breakout o un rimbalzo. In breve tempo si può capire se il prezzo riuscirà a rompere il supporto (o la resistenza) o se, invece, rimbalzerà.

Oscillatore RSI

Si tratta di una strategia di trading scalping, molto semplice da utilizzare perché si basa sulle indicazioni di un unico indicatore: l’indicatore RSI. Questo indicatore si configura in 3 intervalli di valori:

0-30: ipervenduto

31-69: nessun segnale

70-100: ipercomprato

Per operare ci sono due opzioni:

ipervenduto : significa che sono presenti troppi venditori, perciò è molto probabile che a breve ci sarà un’inversione di prezzo: è il momento giusto per comprare.

: significa che sono presenti troppi venditori, perciò è molto probabile che a breve ci sarà un’inversione di prezzo: è il momento giusto per comprare. Ipercomprato: al momento il mercato è saturo a causa dei troppi acquirenti. Ci si può aspettare una correzione dei prezzi ed entrare nel mercato in short.

Questa strategia di trading è una delle più utilizzate al mondo grazie alla sua efficacia e semplicità. Se sei alle prime armi ti consigliamo di operare su timeframe H1.

Fibonacci

La strategia di trading che prende il nome dal genio italiano Fibonacci è una delle più antiche strategie di trading della storia. Si basa su un intervallo che indica i punti chiave sul grafico. Grazie a un’analisi rigorosa e a calcoli intricati, questa strategia può essere applicata con facilità sulle piattaforme di trading grazie al suo indicatore preimpostato.

Se hai già familiarità con la Price Action, allora il concetto di questo trading dovrebbe essere facile da capire. Si tratta di riconoscere e identificare i livelli di supporto e resistenza in base alla rottura o al rimbalzo del prezzo.

Bande di Bollinger

Con un’alta percentuale di successo, le Bande di Bollinger sono una strategia che offre un vantaggio ai trader.

Incanalando il prezzo tra le bande, fornisce agli utenti una metrica accurata per misurare la volatilità e anticipare i possibili risultati. Prima di entrare nel mercato, è essenziale attendere che i prezzi raggiungano il picco o il minimo. Normalmente, alla fine, i prezzi rimbalzano e rientrano nel range.

Onde di Elliot

Questa strategia richiede un po’ di abilità per essere compresa, ma i risultati sono solitamente eccellenti. In parole povere, il ciclo è diviso in diverse “onde” che devono essere visualizzate sul grafico per poter entrare nel mercato al momento giusto.

Utilizzando l’antica nozione che la storia si ripete, questa strategia ci permette di anticipare quando il mercato è destinato a scendere o ad avanzare. Per padroneggiarla, sono indispensabili dedizione e studio; tuttavia, come ci si aspetta, il successo di solito segue. Questo processo funziona eccezionalmente bene nel trading a medio e lungo termine, poiché richiede settimane per completare l’intero ciclo.

Conclusioni

Le migliori strategie di trading non hanno bisogno di una grande complessità per avere successo. Tuttavia, devono essere sufficientemente solide e affrontare questioni come le decisioni di investimento, la gestione del denaro e del rischio. È fondamentale tenere presente che non è consigliabile concentrarsi esclusivamente su un’unica strategia di investimento.