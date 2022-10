Nikon è partner della Festa del Cinema di Roma edizione XVIII

Nikon è partner della XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022

Nikon ha annunciato di essere sponsor e partner della XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma, la kermesse cinematografica che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 13 al 23 ottobre e in altre location diffuse nella Capitale.

Nikon sarà presente a fianco dei fotografi professionisti che seguono l’evento con il Nikon Professional Services (NPS) che offrirà supporto e servizi, tra cui il controllo, la pulizia e il prestito dell’attrezzatura, oltre alla possibilità di effettuare delle piccole riparazioni.

Nikon accanto alla Festa del Cinema di Roma edizione 2022

La Festa del Cinema di Roma è il festival cinematografico istituito nel 2006 e organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma. La kermesse si svolge, ogni anno, presso l’Auditorium Parco della Musica che ospita le principali proiezioni e il red carpet e coinvolge anche altri luoghi e realtà culturali della Capitale.

Direttrice Artistica della Festa del Cinema è Paola Malanga, giornalista e critica cinematografica, tra i fondatori della rivista Duel e tra i principali collaboratori di Paolo Mereghetti per il Dizionario dei Film, autrice di celebri saggi su alcuni grandi autori del cinema mondiale e vicedirettrice di Rai Cinema.

Nel suo lavoro, la Direttrice Artistica della Festa del Cinema di Roma, Paola Malanga, sarà affiancata da un comitato di selezione composto da: Giovanna Fulvi, esperta di cinema asiatico, tra i programmatori del Festival di Toronto; Enrico Magrelli, critico cinematografico, ex Direttore della Settimana internazionale della critica; Emanuela Martini, critica cinematografica, ex Direttrice del Torino Film Festival; Nico Marzano, Responsabile della sezione cinema dell’ICA (Institute of Contemporary Art di Londra); Alberto Pezzotta, critico e storico del cinema, ex membro del comitato di selezione della Mostra del Cinema di Venezia.

Le passate edizioni hanno visto partecipare alla Festa numerosi protagonisti del cinema mondiale. Molti film presentati hanno ricevuto i massimi riconoscimenti, come gli Oscar e i Golden Globe, i più noti premi del cinema europeo, come gli European Film Awards, i César e i Goya, e di quello italiano, dal David di Donatello ai Nastri d’Argento.