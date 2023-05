Retrosuperfuture e Razer presentano i nuovissimi Razersuperfuture

Retrosuperfuture e Razer uniscono le forze per il lancio dei loro nuovissimi Razersuperfuture. Il modello esclusivo di occhiali da sole è l’espressione del gaming che incontra il fashion

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, e Retrosuperfuture (RSF) annunciano una nuova entusiasmante collaborazione. Parliamo di Razersuperfuture, curata da D-CAVE, lo spazio lifestyle del metaverso. Si tratta della prima partnership di Razer nel settore del fashion eyewear e rappresenta l’ingresso di RSF nella scena del gaming. Questa è la conseguenza naturale del posizionamento esclusivo del brand, all’avanguardia nel mercato dello streetwear contemporaneo.

Dettagli sui nuovi Razersuperfuture di Retrosuperfuture e Razer

I “Razersuperfuture” sono un modello esclusivo di occhiali da sole pensato per fondere l’artigianalità italiana di Retrosuperfuture con l’estetica del design iconico di Razer. La silhouette a mascherina si ispira a capi di abbigliamento sportivo con vibrazioni streetwear urbane. Questo modello è caratterizzato da cerchi e aste in acetato, su cui è montata un’ampia lente che offre copertura e protezione totale dal sole. È stata inoltre applicata un’esclusiva lente high-tech fotocromatica per garantire che possano essere utilizzati sia all’interno che all’esterno. Inoltre, c’è stata l’aggiunta di uno strato di protezione dalla luce blu per il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate.

Dichiarazioni in merito ai nuovi Razersuperfuture di Retrosuperfuture e Razer

Razer non è estranea al mondo della moda, avendo collaborato con rinomati marchi del settore e lanciato le proprie linee di abbigliamento,

dichiara Addie Tan, Associate Director of Business Development di Razer. Che prosegue affermando:

Siamo entusiasti di collaborare con Retrosuperfuture alla realizzazione dei nostri primi occhiali, per vestire i gamer in ogni occasione, dalle sessioni di gioco alle loro attività quotidiane.

Daniel Beckerman, CEO e fondatore di Retrosuperfuture dichiara:

Dall’unione di Retrosuperfuture e Razer nasce questo modello di occhiali che racchiude in sé il meglio di del gaming e del fashion,

aggiungendo poi:

Il risultato è un mix armonioso di stile e funzionalità, occhiali tecnici che non sono solo eleganti ma anche realizzati per resistere a intense sessioni di gioco.

Per rendere unico questo modello e celebrare l’esclusiva collaborazione, sulle lenti sarà impresso lo slogan di Razer “For Gamers. By Gamers”. Ogni modello sarà serializzato in modo univoco sull’asta esterna destra. Poi, il tutto è completato dall’iconico logo verde acido di Razer. A curare il tucco è stato D-CAVE, markeplace consumer di wearable digitali e fisici. Nonché community per i “digital savvy” che ha l’obiettivo di diventare lo spazio lifestyle di riferimento per il nuovopubblico del Web 3.0. Con questa collaborazione intende affermare la convergenza della cultura gaming nel fashion odierno, posizionandola ulteriormente al centro della cultura pop contemporanea. È una testimonianza dell’impatto del gaming sulla scena culturale e della moda. Razersuperfuture esemplifica la fusione di entrambi i mondi.

Gaming e moda

Il gaming e la moda sono da sempre la nostra passione e siamo entusiasti di curare questa partnership tra due marchi di altissimo livello come Razer e RSF,

spiega Stefano Rosso, co-fondatore e CEO di D-CAVE.

Crediamo che il gaming e il Web 3.0 cambieranno il mondo per le prossime generazioni e il nostro ruolo è quello di essere presenti per facilitare e valorizzare i migliori progetti lifestyle per queste nuove community digitali.

Gli occhiali in edizione limitata saranno disponibili dal 5 maggio 2023 al prezzo di 249€ esclusivamente su Razer.com e in alcuni punti vendita selezionati Retrosuperfuture.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Razersuperfuture di Retrosuperfuture e Razer ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).