Orphan Black Echoes è il primo spin off della serie TV canadese prodotta da Amc, che ha qui come protagonista Krysten Ritter: scopriamo insieme le prime immagini dal set

Orphan Black Echoes è lo spin off della serie TV canadese prodotta da Amc che ha avuto come protagonista Tatiana Maslany in tutte le sue cinque stagioni. Echoes è ambientato nello stesso universo della serie originale e ha come protagonista Krysten Ritter, in una prima stagione che sarà composta da dieci episodi. Il produttore Jon Rutherford ha annunciato che questo sarà solo il primo di una serie di spin off che partiranno attorno alla serie originale.

Orphan Black Echoes: le prime immagini dello spin off

Dalle prime immagini rilasciate del set possiamo quindi vedere in azione Krysten Ritter che sarà Lucy, una donna con una difficile storia di origine e in cerca del suo posto nel mondo, insieme ad un gruppo di donne intraprende un viaggio molto emozionante proprio alla ricerca della sua storia, del suo passato e della sua identità. Showrunner sarà sempre Anna Fishko e John Fawcett, creatore dell’originale, sarà comunque coinvolto come regista e produttore esecutivo, molti segnali di continuità con la serie principale.

Orpahn Black è stata una serie di fantascienza trasmessa per cinque stagioni che ha avuto un pubblico molto forte grazie alla sua qualità e anche la sceneggiatura solida. Seguiva la storia della protagonista, Sarah che scopre per caso di essere un clone generato in un laboratorio con altre sorelle identiche a lei, sparse per il mondo e con vite diverse. Una serie che mescolava azione, suspance, tanti colpi di scena e straordinari personaggi, ognugno con la sua storia da raccontare che faceva da parallelo alla trama orizzontale.

Lo spin off è sicuramente una buona notizia, soprattutto con una protagonista valida come Krysten Ritter e con i produttori originali della serie a occuparsi della sceneggiatura e della regia.

