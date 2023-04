QNAP rilascia la serie di NAS TS-855eU con montaggio a rack a profondità ridotta, progettata per implementazioni IT compatte con una maggiore efficienza di spazio. Processore Intel a 8 core per una vasta implementazione e virtualizzazione IT

QNAP Systems, Inc., leader nell’innovazione delle soluzioni informatiche, di rete e di archiviazione, ha presentato oggi la serie di NAS 2U a profondità ridotta TS-855eU. Questa comprende il TS-855eU con alimentatore singolo e il TS-855eU-RP con alimentatori ridondanti. La serie NAS TS-855eU a profondità ridotta è particolarmente adatta per l’implementazione IT in piccoli rack, spaziose postazioni di lavoro o nelle linee di produzione. Dotato di un processore Intel Atom C5125 a 8 core da 2,8 GHz con tecnologia Intel QuickAssist e in grado di supportare fino a 64 GB di memoria (memoria ECC supportata). La serie TS-855eU solida e ricca di funzionalità, offre otto alloggiamenti per unità SATA, doppia porta 2,5GbE. La serie TS-855eU soddisfa i requisiti in termini di prestazioni e capacità dei file server aziendali, macchine virtuali, backup SaaS e applicazioni di virtualizzazione.

Dichiarazioni sulla nuova serie di NAS TS-855eU di QNAP

Con una riduzione del 38% delle dimensioni, la serie NAS TS-855eU con montaggio su rack 2U ha una profondità di soli 11,7 pollici (297,4 mm). Il che la rende adatta all’installazione in piccoli armadi e sale IT con requisiti di cablaggio e ventilazione stringenti,

ha dichiarato Andy Chuang, Product Manager di QNAP.

Si adatta agli ambienti più ristretti, supportando al tempo stesso operazioni quotidiane affidabili grazie alle sue eccellenti prestazioni e alle sue funzionalità complete e pronte per l’uso.

La potente serie TS-855eU a 8 core garantisce flessibilità e semplicità in applicazioni aziendali versatili, tra cui virtualizzazione, accesso ai dati ad alta velocità, backup/ripristino dei dati e file server. La doppia connettività 2,5GbE offre il trunking di porta per una maggiore efficienza di trasferimento e tolleranza ai guasti.

Dettagli

Due slot PCIe Gen 3 x4 consentono l’installazione di schede di rete 10GbE/25GbE oltre a offrire SR-IOV per un throughput I/O migliorato. Due slot M.2 PCIe NVMe integrati offrono il supporto per la cache SSD per aumentare ulteriormente le prestazioni del NAS. La serie TS-855eU è certificata da VMware vSphere e Microsoft Hyper-V per lo storage di virtualizzazione. TS-855eU offre una soluzione di backup e ripristino all-in-one che supporta servizi versatili basati sul cloud per una semplice implementazione del cloud ibrido. Le aziende possono creare facilmente FC SAN storage aggiungendo il NAS serie TS-855eU all’infrastruttura FC SAN esistente con le schede Fibre Channel di QNAP. Con il sistema operativo QTS di serie, il NAS della serie TS-855eU può essere impostato in modo flessibile per utilizzare il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS per una maggiore affidabilità e integrità dei dati.

Caratteristiche principali della nuova serie di NAS TS-855eU di QNAP

Il TS-855eU-8G : Alimentatore singolo da 250W

: Alimentatore singolo da 250W TS-855eU-RP-8G : Alimentatori ridondanti da 300W (2 da 300W)

: Alimentatori ridondanti da 300W (2 da 300W) Design 2U compatto per montaggio su rack , con processore Intel Atom C5125 8 core 2,8 GHz; memoria DDR4 SODIMM da 8 GB (fino a 64 GB), supporta inoltre la memoria DDR4 ECC; SATA 6Gbps HDD/SSD da 2,5″/3,5″hot swap; 2 porte 2,5GbE

, con processore Intel Atom C5125 8 core 2,8 GHz; memoria DDR4 SODIMM da 8 GB (fino a 64 GB), supporta inoltre la memoria DDR4 ECC; SATA 6Gbps HDD/SSD da 2,5″/3,5″hot swap; 2 porte 2,5GbE Gigabit RJ45; 2 slot M.2 PCIe Gen 3 x4; 2 slot di espansione PCIe Gen 3 x4; 4 porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

E voi ? Cosa ne pensate di questa nuova serie di NAS TS-855eU di QNAP ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).